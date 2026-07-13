Construirán nuevo estadio para equipo de primera división con capacidad para 100 mil personas y diseño de carpa de circo

El Manchester United dio un paso decisivo para hacer realidad uno de los proyectos más ambiciosos del futbol mundial; el club confirmó la adquisición de gran parte del terreno donde planea construir un nuevo estadio con capacidad para 100 mil aficionados, un recinto que destacará por su diseño inspirado en una carpa circo y que buscará convertirse en un nuevo referente arquitectónico del deporte.

La nueva casa de los Red Devils se levantaría a unos metros de Old Trafford, lo que permitirá mantener la conexión con la historia del club mientras se desarrolla un complejo moderno pensado para recibir a miles de seguidores.

Aunque todavía faltan etapas por definir, la compra del terreno representa el avance más importante desde que el proyecto fue presentado públicamente.

El nuevo estadio con carpa de circo del Manchester United comienza a tomar forma

Durante varios meses, el proyecto permaneció prácticamente sin novedades mientras el Manchester United negociaba la adquisición del espacio necesario para iniciar la obra; finalmente, el club logró asegurar un terreno de aproximadamente 25 acres ubicado cerca del Teatro de los Sueños, superficie suficiente para desarrollar el complejo que ha sido planeado desde 2025 .

La intención de la directiva es mantener la nueva sede muy cerca del histórico inmueble para conservar las tradiciones que durante décadas han acompañado a los aficionados del equipo. Además, el nuevo emplazamiento permitirá mejorar la conectividad con el transporte público y facilitar la llegada de miles de personas en cada partido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONSTRUIRÁN ESTADIO DE CLASE MUNDIAL CON UNA ESTACIÓN DEL METRO CERCA Y CASI EL DOBLE DE CAPACIDAD QUE EL DE CIUDAD DE LOS DEPORTES

¿Por qué el diseño recuerda a una carpa de circo?

Uno de los aspectos que más comentarios ha generado desde que se presentó la propuesta es su aspecto exterior; el concepto desarrollado por el despacho Foster + Partners incluye una enorme estructura que ha sido comparada con una carpa circo, una característica que pretende convertir al inmueble en un edificio fácilmente reconocible en cualquier parte del mundo.

La idea del club siempre fue construir un estadio con una identidad propia, capaz de representar al Manchester United incluso con solo observar su silueta. Por ello, el diseño apuesta por una cubierta llamativa que, además de ofrecer una imagen única, se convertiría en uno de los elementos más distintivos del proyecto.

Un proyecto millonario que todavía tiene etapas por resolver

Aunque el terreno ya fue adquirido, aún quedan decisiones importantes antes de que inicie la construcción; el club deberá completar diversos procesos administrativos, definir el costo final de la obra y presentar el plan maestro de regeneración de la zona, documento que permitirá conocer con mayor precisión la ubicación definitiva del inmueble y el calendario del proyecto.

Las estimaciones iniciales calculan una inversión cercana a los 2 mil millones de libras esterlinas, aunque esa cifra podría modificarse conforme avance el desarrollo. Parte del diseño también podría ajustarse para controlar los costos de construcción.