Estados Unidos captura a Hudayfah al Yemeni, facilitador de ataques del Estado Islámico

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) capturó a Hudayfa al Yemeni, un facilitador de ataques del Estado Islámico y a dos de sus aliados durante un operativo realizado el martes 11 de abril. Durante el enfrentamiento no resultó ningún civil muerto o herido, aclararon las fuerzas estadounidenses.

De acuerdo con el Comando Central, la captura de Hudayfa al Yemeni,interrumpirá la capacidad de la organización terrorista de llevar a cabo operaciones.

“Las operaciones contra ISIS son importantes para la seguridad y la estabilidad de la región”, dijo el coronel Joe Buccino, portavoz de Centcom.

U.S. Central Command forces conducted a helicopter raid in eastern Syria late on the evening of April 8, capturing Hudayfah al Yemeni, an ISIS attack facilitator, and two of his associates. https://t.co/sDQMU0omu8 pic.twitter.com/duyJ8LuRfx — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 12, 2023

Las autoridades de Estados Unidos indicaron que el Estado Islámico sigue siendo una amenaza para la región y otros países: “el grupo conserva la capacidad de realizar operaciones en Irak y Siria con el deseo de atacar más allá del Medio Oriente, y su vil ideología sigue siendo una amenaza. Operaciones como esta reafirman nuestro compromiso con la derrota duradera de ISIS”.

¿Qué es el Estado Islámico?

El Estados Islámico o ISIS es un grupo que pertenece a al Qaeda, su objetivo es implementar la sharia en Irak y Siria para establecer una sociedad que refleje el pasado de la región.

Abu Musab al-Zarqawi junto a Osama bin Laden crearon el grupo al Qaeda, que se convirtió en la mayor fuerza insurgente contra la ocupación estadounidense en Irak en 2003.

Sin embargo, después de la muerte de Zarqawi en 2006, al Qaeda creó una organización alterna llamada: el Estado Islámico, el cual realizó múltiples ataques en Irak.

Se estima que el Estado Islámico abarca alrededor de 40 mil kilómetros cuadrados en Irak y Siria. El Estado Islámico tiene una interpretación extremista de la rama sunita, consideran que los no creyentes quieren destruir su religión y por ello atacan a otros países musulmanes.

ISIS Utiliza ataques como decapitaciones, crucifixiones y asesinatos en masas para atemorizar a sus enemigos, argumentando que eso dice en su libro sagrado.

