Estado Islámico se atribuye ataque en santuario de Shiraz, en Irán
Al menos 15 personas fallecieron en el santuario de Shah Cheragh, en Irán; este no es el primer atentado que el Estado Islámico reivindica en Irán.
El grupo extremista Estado Islámico dijo que llevó a cabo un ataque registrado el miércoles contra un complejo musulmán chií en Irán, donde murieron unas 15 personas, un hecho que agravó las tensiones en un país que atraviesa por una feroz ola de protestas.
Las autoridades iraníes dijeron que habían arrestado a un hombre armado por el ataque en el santuario Shah Cheragh, en la ciudad de Shiraz. Medios estatales responsabilizaron a "terroristas takfiri", una expresión que Teherán emplea para referirse a grupos extremistas suníes, como el Estado Islámico.
El Estado Islámico ha reivindicado ataques anteriores en Irán, incluido un mortal atentado doble en 2017 que tuvo como objetivo el parlamento de Irán y la tumba del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini.
🇮🇷| ISIS se atribuye el ataque contra un santuario religioso en la ciudad de Shiraz, Iran, que dejo al menos 15 personas muertas. pic.twitter.com/qPYgg4KsJm— Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) October 26, 2022
Atentado en Shiraz
El ministro del Interior, Ahmad Vahidi, culpó a las protestas en Irán por allanar el terreno para el atentado de Shiraz, y el presidente Ebrahim Raisi dijo que el país respondería, según medios estatales.
"La experiencia muestra que los enemigos de Irán, después de no poder crear una división en las filas unidas de la nación, se vengan a través de la violencia y el terrorismo", dijo Raisi, en declaraciones antes de que el Estado Islámico difundiera su atribución de responsabilidad.
La agencia de noticias Tasnim dijo que el atacante disparó a un empleado en la entrada del santuario antes de que su rifle se atascara y transeúntes lo persiguieran.
Más tarde, el sospechoso abrió fuego contra quienes lo perseguían, antes de entrar en un patio y disparar a los fieles. Varias mujeres y niños estaban entre los muertos, según el reporte.
Un testigo en Shah Cheragh dijo a la televisión estatal: "Escuché sonidos de disparos después de orar. Corrimos a una habitación al lado del santuario, este delincuente vino y disparó una andanada de tiros.
El ataque en Shiraz tuvo lugar al final de un día de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes, con imágenes de video que desvelaban algunas de las protestas más crudas desde la ola de disturbios que surgió hace más de un mes tras la muerte de Mahsa Amini.
Siempre juega así de sucio el régimen de #iran.— LuchadorasPorIrán (@luchadorasiran) October 26, 2022
Han matado a propósito y con planificación anterior a la gente en #shahcheragh de #shiraz y dicen que ha sido un atentado terrorista realizado por #daesh.
No soportan ver a tanta gente por la calle protestando.#Mahsa_Amini #شيراز pic.twitter.com/5XRjRyw1wd