Onda de calor en México: estos son los estados afectados por temperaturas extremas

La onda de calor continúa afectando a distintas regiones de México con temperaturas extremas que alcanzarán hasta 45° C. Conoce cuáles son los estados donde se esperan los valores más altos, las zonas bajo alerta por el calor y el pronóstico para los próximos días.

La onda de calor mantiene condiciones de temperaturas en tres estados del país, con registros que podrían superar los 45 grados en el noreste de Baja California, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Las autoridades informaron que la onda de calor se mantiene activa en Nuevo León (zona centro y este), Tamaulipas (oeste) y comienza en Baja California (noreste), donde se esperan las condiciones más intensas de calor.

Estados con temperaturas superiores a 45 grados

El pronóstico señala que el noreste de Baja California registrará temperaturas máximas mayores a 45° C, convirtiéndose en la región con los valores más elevados durante esta jornada.

Además, otras entidades enfrentarán temperaturas extremas, aunque con rangos ligeramente menores. Las temperaturas de entre 40 y 45° C se prevén en:



Baja California: noreste

Baja California Sur

Sonora: oeste y noroeste

Sinaloa: norte

Chihuahua: este

Nuevo León: este

Michoacán: sur

Tamaulipas: oeste

Oaxaca: sur

Yucatán

Quintana Roo

Estas condiciones podrán generar riesgos para la población, especialmente por exposición prolongada al sol y falta de hidratación.

Hoy tenemos #OlaDeCalor en 3 estados del país y #Temperaturas iguales o superiores a 45 grados Celsius en el noreste de #BajaCalifornia. Toda la información, en ambos gráficos pic.twitter.com/fcS9mgMtgo — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 6, 2026

Mientras la onda tropical número 24 se aleje hacia el oeste y se extienda en el suroeste de Jalisco, las altas temperaturas continuarán dominando gran parte del norte del país, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos meteorológicos y tomar medidas preventivas ante el calor extremo.

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Entre las regiones que podrían recibir los primeros golpes del sistema ENSO, con temperaturas récord, están: África, el sur de Europa, Asia, gran parte del continente americano.

Para América Latina, se prevén señales de mayor humedad en algunas áreas del sur de Sudamérica y condiciones más secas en partes de Centroamérica y el norte de Sudamérica.

