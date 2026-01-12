8 estados con temperaturas superiores a 30 grados para ‘escapar’ del frío congelante en México

Este lunes 12 de enero de 2026, el frío congelante en México ha bajado las temperaturas de forma impresionante, tanto es así que en diversas entidades cayó nieve y las imágenes son de antología.

No obstante, si es posible, algunas personas que no están a gusto con el frío y que puedan salir de su estado podrían buscar temperaturas más altas en otros destinos de nuestro país.

Estados en México con más calor en enero 2026

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional señala que al menos ocho estados contarán con temperaturas mayores a 30 grados.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa (costa y sur), Nayarit y Chiapas (sur).

¿Por qué hace tanto frío en México?

El frío congelante invade México por la llegada de la masa de aire polar asociada al frente frío número 27. Ello causa un ambiente frío a muy frío en la mañana y la noche sobre el centro, oriente y sureste del país.

Además, la segunda tormenta invernal en la temporada causará ambiente frío a muy gélido, así como rachas fuertes de viento y lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Durango, mientras que en Sonora, Zacatecas y Nuevo León causará posible caída de nieve o aguanieve.

¿Cuántos frentes fríos quedan en México esta temporada?

La temporada de frentes fríos 2025-2026 promete al menos 48 sistemas, según proyecciones del SMN actualizadas a enero. Hasta el 12 de enero, 27 frentes ya impactaron el país, con lo que faltan entre 21 y 23 de estos fenómenos.

Este lunes 12 de enero de 2026, las temperaturas más bajas registradas fueron en Temósachic, Chihuahua, con -4,5 grados, Toluca, Estado de México, con 1.4 grados, Zacatecas, Zacatecas con 3 grados, Torreón, Coahuila, con 4.2 grados, Chihuahua, Chihuahua, con 4.4 grados y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con 5 grados, donde la mañana de hoy hubo presencia de niebla que afectó momentáneamente la navegación.