Nieve en Durango: Tormenta invernal pinta de blanco la sierra y Navíos amanece a -6°C (FOTOS)

El invierno mostró su cara más cruda este fin de semana en el norte de México. La interacción del Frente Frío número 27 con la segunda tormenta invernal provocó que la zona serrana de Durango amaneciera bajo un manto blanco, con nieve, aguanieve y temperaturas congelantes que alcanzaron los -6 grados centígrados.

El fenómeno meteorológico regaló postales invernales, pero también activó las alertas de Protección Civil. El gobernador del estado, Esteban Villegas, confirmó la presencia de nieve en las zonas altas y exhortó a la población a extremar precauciones ante el pavimento cristalizado en carreteras.

¿Dónde cayó nieve en Durango?

De acuerdo con el reporte oficial de la Coordinación Estatal de Protección Civil y los recorridos de autoridades locales, la nieve se hizo presente con mayor intensidad en dos municipios clave:



Guanaceví: Localidades como El Cócono , Chiqueros , La Rosilla y El Cedro reportaron caída de nieve desde la noche del 11 de enero, cubriendo el paisaje por completo.

Localidades como , , y reportaron caída de nieve desde la noche del 11 de enero, cubriendo el paisaje por completo. Tepehuanes: Fue el único municipio en reportar nieve formal durante la mañana de este domingo, específicamente en la comunidad de San Pedro de los Pescadores.

Además de la nieve, se registró caída de aguanieve y granizo en municipios como Nuevo Ideal (La Soledad y Astilleros de Abajo), Canatlán, Santiago Papasquiaro, Topia y Canelas.

El "congelador" cambió de lugar: Navíos a -6°C

Un dato curioso de esta jornada gélida es que La Rosilla, mundialmente conocida como "el congelador de México", no fue el punto más frío del estado hoy. Aunque registró -5.5°C, fue superada por la comunidad de Navíos, ubicada a solo 40 kilómetros de la capital, donde el termómetro descendió hasta los -6°C.

En la capital de Durango, la temperatura mínima fue de 3°C, aunque la sensación térmica fue considerablemente menor, mientras que en el municipio de Súchil se registraron -2°C.

Ante el descenso térmico, la Dirección Municipal de Protección Civil, encabezada por Gustavo Paredes, desplegó operativos para proteger a personas en situación de vulnerabilidad. Se realizaron recorridos cada tres horas para monitorear a indigentes; aunque se les ofreció traslado a los albergues, la mayoría declinó el apoyo, aceptando únicamente cobijas e insumos para soportar la noche.

Recomendaciones viales:

Si vas a circular por la sierra, ten cuidado: la combinación de humedad y frío está cristalizando el asfalto. Las autoridades piden manejar con extrema prudencia y estar atentos a los avisos oficiales.