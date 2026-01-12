¡Vuelos afectados por mal clima en la CDMX! AICM reporta retrasos; cómo checar el estatus

¡Atención, viajeros! En las primeras horas de este 12 de enero 2026, se reportaron afectaciones en los vuelos internacionales y nacionales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) debido al mal clima en la capital del país .

El AICM presenta un banco de niebla en las pistas del aeropuerto; sin embargo, no se han reportado cancelaciones en los vuelos para este lunes.

Se recomienda a las y los usuarios revisar el estatus de los vuelos y comunicarse con las aerolíneas.

VIDEO: Así luce el AICM cubierto de niebla

¡No se ve nada! El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se encuentra cubierto por una densa capa de niebla, por lo que además de los vuelos retrasados, se recomienda a los automovilistas conducir con precaución en la zona.

Las zonas viales afectadas por el banco de niebla en el AICM son: Circuito Interior y Blvd. Puerto Aéreo.

Durante la mañana de este lunes, el clima en el aeropuerto capitalino se ubica en los 5°C.

#AlMomento | Banco de niebla en el #AICM...



La densa neblina ha provocado la suspensión de algunos vuelos y afectaciones viales en Circuito Interior y Blvd. Puerto Aéreo.



Con 5 °C y baja visibilidad, autoridades recomiendan manejar con precaución y verificar el estatus de tu… pic.twitter.com/5I6M3mmpkP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 12, 2026

Pasos para revisar el estatus de tu vuelo en AICM en tiempo real

El Aeropuerto de la Ciudad de México cuenta con un sitio web oficial, en el que las y los pasajeros pueden revisar el estatus de su vuelo en tiempo real, incluso en tiempos de lluvias, pero ¿cómo checarlo?



Ingresa a la página del AICM o da clic en este enlace

o da clic en Especifica si tu vuelo es de llagada o salida

es de llagada o salida Agrega tu número de vuelo ; está en tu pase de abordar

; está en tu pase de abordar Ingresa desde qué ciudad tomarás el viaje

Selecciona la aerolínea en la que viajarás

en la que viajarás Da clic en “Buscar”, y listo

Una vez colocados todos los datos, el sistema arrojará el estatus de tu vuelo en tiempo real, mostrando si existe algún retraso o cancelación.

¿Qué hacer si mi vuelo se retrasa por mal clima en México?

Las aerolíneas suelen avisar a través de sus redes sociales la cancelación o retraso de los vuelos; sin embargo, si ya estás en el aeropuerto, se recomienda acudir directamente con tu respectiva compañía aérea, pero ¿qué hacer en caso de esta situación?

Aunque la cancelación o retraso de los vuelos por mal clima u otros fenómenos naturales no es culpa de las compañías, estas están obligadas a brindar ciertos servicios a los usuarios afectados.



Uso de internet

Alimentos

Transporte

Hospedaje (en caso de ser necesario)

Vuelo alternativo (en caso de ser necesario)

Acceso a llamadas telefónicas y/o envío de correos electrónicos.

Los derechos que se tengan por la cancelación de vuelos por algún fenómeno meteorológico, dependerá de la aerolínea que se haya contratado, ya que no todos ofrecen los mismos ”beneficios” en este tipo de situaciones.