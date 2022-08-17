Estados Unidos emite alerta de viaje para Zacatecas por violencia

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, emitió este miércoles una alerta de Viaje para Zacatecas debido al aumento de violencia en la entidad, por lo que incluyó al estado mexicano en la lista de “No viajar”.

“Debido a la mayor actividad criminal, Zacatecas queda en la alerta de viaje del Departamento de Estado, en la lista de “no viajar”. compartió Ken Salazar a través de su cuenta de Twitter.

Con ello, Zacatecas se suma a otros cinco estados de la república que también están incluidos en la lista de “No viajar” emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En dicho registro se encuentran Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, entidades que Estados Unidos considera riesgosas para sus ciudadanos por el aumento de violencia.

En otro mensaje, Ken Salazar aseguró que Estados Unidos se comprometió a profundizar la cooperación con México para combatir el crimen transnacional que fomenta la violencia en ambos países, con la intención de mejorar la seguridad para los ciudadanos.

Mediante un comunicado emitido por Estados Unidos, explicó que los delitos violentos como homicidios, secuestros y robos están extendidos por México y el gobierno estadunidense tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a sus ciudadanos.

Ante esta situación, el gobierno tomó la decisión de emitir una alerta de viaje a Zacatecas para pedir a sus ciudadanos no visitar el lugar por el aumento de violencia en las últimas semanas.

Tres estados mejoran nivel de alerta de viaje de Estados Unidos

Asimismo Ken salazar indicó que tres estados mexicanos mejoraron su nivel de alerta de viaje, con base en la revisión integral anual de crimen y seguridad de México. Por lo que felicitó a los gobiernos de Nayarit, Estado de México y Coahuila. “por enfocarse en proteger la seguridad de residentes y visitantes”.

Three Mexican states – #Nayarit, #EdoMex and #Coahuila – received an improved rating in @TravelGov Travel Advisory based on our comprehensive annual review of crime and security in Mexico. (1/3) https://t.co/QBji7Q1IxV — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) August 17, 2022

Añadió que para Estados Unidos la prioridad más alta es la seguridad de sus ciudadanos en el extranjero y “me complace ver progreso en esos estados para asegurar la seguridad de los ciudadanos y visitantes”.