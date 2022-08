Bombas de tiempo: Cárceles de Zacatecas y su bajo nivel de seguridad

La cárcel distrital de Loreto fue cerrada por las malas condiciones y el bajo nivel de seguridad con el que albergaban a los presos, así lo dio a conocer la propia Secretaría de Seguridad de Zacatecas, añadiendo que se trasladaron a 36 internos a la cárcel distrital de Ojocaliente, ubicada a 54 kilómetros de distancia; y es que la situación de las cárceles en la entidad es una papa caliente, una bomba de tiempo para los gobiernos.

Pero, esos no son los únicos casos, el resto de las cárceles estatales se encuentran en condiciones similares, de acuerdo con propias autoridades.

María de la Luz Domínguez, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) refirió: “hemos tenido otros señalamientos particularmente que tienen que ver con la alimentación, igualmente con el tema de la disminución de las visitas familiares”.

Por su parte, especialistas en seguridad, han identificado otro problema al interior de las cárceles.

Rodolfo García Zamora, investigador y especialista en temas de seguridad indicó que “cuando se trata de que más que un número de presos, de las organizaciones criminales, más fuertes, que se convierten en quienes controlan los penales y que rebasan la institucionalidad del administrador y de los sistemas de seguridad y que, en cualquier momento entran y se llevan a sus cómplices y colaboradores”.

Alertan de problemas en el futuro

Advierten, que la falta de atención a estos espacios podría generar en problemas a futuro.

“Nos queda claro, que no tienen el diagnóstico, no tienen la propuesta y lo que están intentando es aventándose la papa caliente de un penal a otro y con un secretario de seguridad que está rebasado, que no conoce el estado, no conoce los municipios, no conoce a los actores sociales”, señaló el especialista.

Bombas de tiempo, así es como califican a las cárceles distritales, ya que, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad, pretenden cerrarse más, lo que provocaría una sobre población en los centros de readaptación que queden disponibles debido a los índices delincuenciales que enfrenta el estado de Zacatecas .