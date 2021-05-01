Estados Unidos anuncia restricciones de viajes desde India

A partir del 4 de mayo, Estados Unidos restringirá los viajes desde la India, debido al alarmante aumento de casos de Covid-19 que se registran en el país asiático y el surgimiento de diversas variantes del virus SARS-CoV-2.

“La política será implementada a la luz del número extraordinariamente alto de casos de Covid-19 y las múltiples variantes que circulan en India”, detalló Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

El gobierno del presidente Joe Biden tomó esta decisión siguiendo las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), afirmó Psaki.

De acuerdo con medios locales, la nueva orden de viajes no restringirá la llegada de vuelos a Estados Unidos, sino de ciudadanos no estadounidenses o residentes permanentes que hayan estado recientemente en la India.

La imagen que demuestra porque se pudo disparar el Covid-19 en India

La crisis que se vive en el país asiático se ligó en días recientes con una imagen que puede estar relacionada con el momento en que se disparó el Covid-19 en India, donde es posible ver a miles de fanáticos que esperaban ingresar al estadio Narendra Modi, el pasado 24 de febrero.

|Crédito: Reuters

A medida que las restricciones sanitarias se relajaron, las personas comenzaron a visitar sitios turísticos como Gulmarg, una ciudad rodeada de montañas nevadas donde se practica el ski.

Además, el pasado 14 de abril, cientos de ciudadanos se reunieron en Srinagar, en el Valle de Cachemira, para orar durante el primer día del mes de ayuno musulmán del Ramadán. Dos días antes, casi un millón de devotos abarrotaron el río Ganges para participar en el segundo baño real del “festival de las jarras”.

Covid spread like wild fire. Devotees take holy dips in the Ganges River during Kumbh Mela, or pitcher festival, one of the most sacred pilgrimages in Hinduism, on April 12, 2021, in Haridwar, northern state of Uttarakhand, India. pic.twitter.com/bNXxJFOS5W — JeffersonObama (@GauvinGlaude) April 28, 2021

Ahora, la India reporta más de 18 millones de contagios de Covid-19 desde que comenzó la pandemia y alrededor de 208 mil muertes. Las imágenes actuales son de cuerpos que son incinerados en las calles y personas que se quedan fuera de los hospitales esperando por un tanque de oxígeno.

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