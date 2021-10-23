EU recomienda a sus ciudadanos no viajar a Matamoros por balaceras

El departamento de Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no viajar al estado de Tamaulipas debido a los enfrentamientos y balaceras registradas entre las autoridades mexicanas y grupos armados criminales la noche del viernes en Matamoros.

Por lo que los funcionarios estadounidenses tienen restringidos temporalmente sus movimientos a la casa, el trabajo y los puertos de entrada de Estados Unidos; además, deberán permanecer refugiados entre las 7:00 de la noche y las 6:00 de la mañana.

El consulado estadounidense advirtió a sus ciudadanos que decidan viajar al estado de Tamaulipas, permanecer atentos a su entorno, evaluar su seguridad personal y movimientos en Matamoros.

🚨Actions to Take:

Assess your personal security and movements throughout Matamoros.

Monitor the local news for updates, follow directions from local officials, and in case of emergency, call 911.

Avoid crowds.

Keep a low profile.

Be aware of your surroundings. — US ConGen Matamoros (@USCGMatamoros) October 23, 2021

Así como permanecer al tanto de las noticias locales y en caso de emergencia comunicarse al 911 o a la embajada de Estados Unidos en México. También recomendó evitar las multitudes y mantener un perfil bajo durante su visita.

Registran balaceras en Matamoros la noche del viernes

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, la noche del viernes 22 de octubre se registraron balaceras y bloqueos en Matamoros, Tamaulipas.

A menos de una semana del enfrentamiento armado que se hizo viral en la zona aledaña a un tianguis en Tamaulipas, la noche de ayer, Matamoros encendió las alertas tras registrar balaceras y bloqueos en diferentes puntos de la ciudad.

De acuerdo con los informes, los eventos ocurrieron alrededor de las 8:40 de la noche en la zona sur poniente de la ciudad de Tamaulipas.

#ÚltimaHora Usuarios de redes sociales en Matamoros, Tamaulipas reportan que presuntos delincuentes dispararon contra militares y, robaron vehículos y les prendieron fuego para evitar ser capturados.



Se ordenó la cancelación del turno nocturno en maquiladoras de la ciudad. pic.twitter.com/fm8Ee83TKs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 23, 2021

Entre los afectados se encuentra un grupo de comensales de un restaurante ubicado en Matamoros, Tamaulipas, quienes subieron fotografías del momento en que inició una balacera frente al sitio.

Al respecto, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, publicó en su cuenta de Twitter que había girado instrucciones para que “elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se concentren en Matamoros para atender la situación de riesgo y en protección a la ciudadanía.”