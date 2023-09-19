“No podía digerir”: Sacrifican a oso en Estados Unidos por intestinos obstruidos con basura

Un oso negro en la comunidad de Telluride, Colorado, Estados Unidos, tenía los intestinos obstruidos por basura, lo cual le provocó una infección y personal de cuidado animal debió sacrificarlo.

El ejemplar, de cerca de 181 kilogramos de peso, tenía signos de infección y sufría de bloqueo en los intestinos por consumir basura dejada por las personas. El Departamento de Parques y Vida Salvaje de Colorado (CPW, por sus siglas en inglés) compartió imágenes de lo hallado en el interior del animal.

Las autoridades ambientales recibieron un reporte sobre un oso enfermo o lesionado cerca del cauce del río Telluride durante la tarde del 9 de septiembre de 2023. Ante ello, los oficiales acudieron y evitaron que el animal se acercara a algunos visitantes.

Las autoridades sacrificaron al oso debido a su estado de salud.|Ilustrativa/ Pexels.

¿Cómo se comportaba el oso sacrificado?

El comportamiento del mamífero era frenético y además tenía los ojos hinchados, lo cual era señal de que estaba lidiando con una infección, aseguró John Livingston, vocero de Parques y Vida Silvestre de Colorado a la cadena CNN.

El oso previamente había sido alejado de otros espacios públicos anteriormente. Incluso las autoridades creen que el mismo ejemplar entró a una casa al inicio del verano. Sin embargo, en esta ocasión, el mamífero no respondió a las técnicas de disuasión, donde le disparan proyectiles que no le dañan, pero que le provocan algo similar a un piquete de insecto.

Por razones de "salud humana, de seguridad y para evitarle mayor sufrimiento", al oso le aplicaron la eutanasia durante la noche del 9 de septiembre.

HELP KEEP BEARS WILD — Do your part to be more bear aware https://t.co/foSLeWjwsk — Colorado Parks and Wildlife (@COParksWildlife) September 13, 2023

¿Qué tenía el estómago del oso de Colorado?

El oso tenía de toallas de papel, toallas desinfectantes, pañuelos, partes de sacos de plástico y envolturas de papel encerado en el píloro, es decir, la abertura inferior del estómago conectada al intestino delgado, aseguró la institución de Parques y Vida Salvaje de Colorado en un comunicado.

La basura la hallaron luego de practicarle una necropsia al cuerpo del animal durante la mañana del 10 de septiembre. El animal se moría de hambre debido a los desperdicios que tenía en el estómago, comentó Mark Caddy, gerente de Vida Salvaje del CPW.

La basura hallada tras la necropsia practicada al oso sacrificado.|Parques y Vida Salvaje de Colorado.

“Este tapón también estaba conformado por papas a la francesa, ejotes, cebollas y cacahuates. Los intestinos grueso y delgado estaban vacíos. Los intestinos estaban llenos de bacterias en las etapas primarias de descomposición, pero las abrimos en diversas partes y no encontramos comida digerida”, agregó el gerente.

Michael Sralla, gerente de área de vida salvaje en el CPW aseguró que el oso "no podía digerir la comida y estaba muy enfermo". Un ejemplar de este tipo le toma "años morirse de hambre. Es una horrible forma de morir, pudiéndose desde el interior por tanto tiempo”. Por ese motivo, tuvieron que tomar la “desfavorable decisión” de sacrificarlo.

Las autoridades llamaron a los visitantes a los parques a tirar la basura en los contenedores apropiados.