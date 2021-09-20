Desde noviembre, EU solicitará a viajeros comprobante de vacunación

Estados Unidos solicitará a todos los viajeros o turistas extranjeros un comprobante de vacunación contra Covid-19, además de la prueba negativa de coronavirus, anunció la Casa Blanca.

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El gobierno de Joe Biden anunció que se permitirá la entrada a Estados Unidos de viajeros del Reino Unido y la Unión Europea (UE) que estén vacunados contra Covid-19, restricción que estaba en vigor desde el inicio de la pandemia en 2020.

Los viajeros deben mostrar un comprobante de vacunación y una prueba negativa de Covid-19 realizada tres días antes del viaje, indicó Jeff Zients, jefe del equipo de respuesta de la pandemia de la Casa Blanca en conferencia de prensa virtual.

"Este nuevo sistema de viaje internacional sigue las recomendaciones de la ciencia, para mantener los vuelos aéreos internacionales a Estados Unidos seguros, al requerir los extranjeros estar completamente vacunados para volar a Estados Unidos e implementa adicionales y estrictos protocolos de seguridad", remarcó Zients.

En la actualidad, Estados Unidos prohíbe la entrada a la mayoría de los viajeros no estadounidenses que en los últimos 14 días hayan estado en Reino Unido, los 26 países Schengen de Europa sin controles fronterizos, Irlanda, China, India, Sudáfrica, Irán y Brasil. Y permite que el resto de viajeros habilitados ingresen sin un comprobante de vacunación.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos también exigirán a las aerolíneas recabar la información de contacto de los viajeros internacionales para facilitar el rastreo de los contactos.

Estados Unidos cambia el enfoque para frenar contagios

Zients dijo la semana pasada a la Junta Consultiva de Viajes y Turismo de Estados Unidos que la administración de Biden no tenía previsto relajar inmediatamente ninguna restricción de viaje, debido a los casos de la variante Delta, pero que sí se analizaba la determinación de requisitos de entrada para visitantes extranjeros vacunados.

“Esto se basa en los individuos en lugar de un enfoque basado en el país, por lo que es un sistema más fuerte”, dijo este lunes Zients.

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