VIDEO: Expulsan de avión a bebé con asma por no usar cubrebocas en EU

La denuncia de una madre en redes sociales se volvió viral luego de que dio a conocer que ella junto con su bebé, de dos años, fueron obligados a bajar de un avión de la aerolínea American Airlines, en un trayecto en Estados Unidos, porque el menor no usaba cubrebocas debido a que sufre de asma.

La madre Amanda Pendarvis viajaba con su bebé con rumbo a Colorado, cuando los tripulantes del vuelo se acercaron para informarle que tenía que descender del avión en el aeropuerto de Dallas Fort Worth, en Texas.

A mom whose two year old wasn’t wearing his mask properly was kicked off an American Airlines flight. This is where we are, we have emboldened the biggest losers in our society to believe they are morally virtuous because they wear masks: pic.twitter.com/rwHMCmjwaW — Clay Travis (@ClayTravis) September 16, 2021

La usuaria que publicó las imágenes en las redes sociales dijo ser amiga de la mujer, quien viajaba con su bebé mientras sufría un ataque de asma abordo del avión.

Asimismo, la madre del menor aseguró que el niño no podía tener todo el tiempo el cubrebocas debido a su enfermedad, por lo que cuando intentaba colocárselo, este se lo quitaba.

Te recomendamos: VIDEO: Avión militar protagoniza accidente en Texas; reportan heridos

La madre también denunció en las publicaciones de redes sociales que fue escoltada por la policía del aeropuerto, ya que supuestamente la ley en Estados Unidos obliga a todos los niños mayores de dos años a usar obligatoriamente el cubrebocas.

Madre publica videos donde los expulsan del avión

En uno de los videos que compartió se observa al menor mientras llora durante el vuelo, además, la madre lo consuela y trata de que se ponga el cubrebocas, pero el pequeño lo rechaza.

Usuarios de las redes sociales criticaron las acciones de la aerolínea, y algunos argumentaron que un menor de edad tan pequeño es incapaz de contagiar a las personas, mientras que otros dicen que fue una acción muy radical.

En uno de los audios filtrados en internet se escucha al piloto disculparse con los pasajeros: “Disculpen la demora, pero hay un pasajero que no cumple con las normas”.

Finalmente, la madre destacó que su vuelo no fue reembolsado.

Hello, maybe we get flight attendant fired from @AmericanAir today?



My sweet friend’s 2 year old son was having an asthma attack and wouldn’t keep mask on (because he couldn’t breathe) - and they turned plane around and had police waiting to escort them off. A 2 year old. pic.twitter.com/Ks2VbnNASW — Tiger Lily (@yogarespecter) September 14, 2021