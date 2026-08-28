Estados Unidos deporta a Venezuela al exmilitar Rafael Quero Silva, acusado de tortura

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó a Venezuela al exteniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Rafael José Quero Silva.

Las autoridades estadounidenses lo señalan por supervisar y ejecutar violaciones a los derechos humanos contra decenas de manifestantes durante las protestas políticas en 2013 por las elecciones presidenciales.

Su deportación el pasado 18 de agosto se aseguró cuando un juez federal de inmigración emitió una orden final de expulsarlo del territorio. Rafael José Quero Silva había sido arrestado en febrero de 2025 en Miramar, Florida, por haber permanecido en territorio estadounidense más allá del periodo permitido a su llegada por Miami en 2016.

#Venezuela #EEUU. Fue detenido en Miami el Gral Rafael Quero Silva, señalado por sus víctimas por Torturas y además Violación.



Tal es el caso de Yvonne Echenagucia, quien sufrió terribles torturas ejecutadas por este bribón, junto con muchos de los detenidos bajo su… pic.twitter.com/dDTS42hmum — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) March 1, 2025

Se le acusa de abusos

Durante las manifestaciones de 2013, desencadenadas por la contienda electoral entre Nicolás Maduro y Henrique Capriles, Rafael José Quero Silva se desempeñaba como comandante del Destacamento 47 de la GNB en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, en el occidente de Venezuela.

Según los informes oficiales difundidos por ICE, el exmilitar enfrentaba severas acusaciones por actos cometidos bajo su mando, ICE indicó que Rafael José Quero Silva estuvo a cargo de la custodia de al menos 74 manifestantes pacíficos que fueron sometidos a descargas eléctricas, golpizas con bastones y botellas de agua congelada, así como a agresiones psicológicas y sexuales.

Su abogado en Estados Unidos, Eduardo Pereira, rechazo las acusaciones, afirmando que su cliente no autorizó abusos y que sancionó las conductas indebidas de las que tuvo conocimiento dentro de la tropa.

La deportación fue ejecutada de forma conjunta por oficinas de ICE en Miami, Homeland Security Investigations, el FBI y el Centro para Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra.

Podría ser juzgado por crímenes de lesa humanidad

Organizaciones no gubernamentales en el estado Lara, como Funpaz, señalaron que el traslado de Rafael José Quero Silva de regreso a Venezuela no invalida el derecho de las víctimas a buscar reparación y justicia penal ante tribunales internacionales por crímenes de lesa humanidad.

Por su parte, el Ministerio Público y las autoridades de defensa en Caracas no han confirmado públicamente si el exoficial enfrentará cargos o investigaciones formales al ingresar a suelo venezolano. El gobierno de Venezuela sostiene que las fuerzas de seguridad operan bajo estricto apego al debido proceso y el respeto a las garantías individuales.

