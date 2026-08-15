Venezuela libera a más de 100 presos políticos; Estados Unidos los reconoce, pero sigue monitoreando

Venezuela anunció este viernes 14 de agosto la liberación de más de 100 personas consideradas presas políticas, en medio de las negociaciones que buscan impulsar una transición política en el país.

El informe indica que fueron otorgadas medidas alternativas a 131 personas que permanecían detenidas por su presunta participación en delitos contemplados por las leyes venezolanas.

Liberación de presos políticos en Venezuela

Las liberaciones de los presos políticos en Venezuela se producen después de que se convirtiera en una de las principales demandas dentro del proceso de negociaciones que buscan definir una transición política luego del derrocamiento de Nicolás Maduro, ocurrido hace siete meses durante una operación militar de Estados Unidos.

Entre las primeras personas liberadas apareció Emirlendris Benítez, una comerciante de 45 años que permanecía encarcelada desde agosto de 2018, cuando fue detenida con cuatro meses de embarazo y acusada de participar en un supuesto atentado con drones contra Maduro.

The recent release of over 130 political prisoners in Venezuela is a crucial step for the nation's reconciliation process. Since January 3rd, 1,046 Venezuelans have been released.



As we continue to advance the three-phase plan, the United States continues to closely monitor the… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 14, 2026

Emirlendris Benítez fue encarcelada bajo los cargos de homicidio calificado frustrado, terrorismo y traición a la patria, delitos por los que recibió una condena de 30 años de prisión, pero diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y sus abogados denunciaron que durante su encarcelamiento sufrió torturas y tratos crueles y degradantes.

Estados Unidos celebra liberación de presos políticos de Venezuela

A través de una publicación compartida en sus redes sociales, Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, reconoció la reciente liberación de más de 130 presos políticos como un paso crucial para el proceso de reconciliación del país sudamericano.

“La reciente liberación de más de 130 presos políticos en Venezuela representa un paso crucial para el proceso de reconciliación del país. Desde el 3 de enero, 1046 venezolanos han sido liberados. A medida que avanzamos en el plan de tres fases, Estados Unidos continúa monitoreando de cerca el proceso de conversaciones presenciales con las autoridades interinas, liderado por Venezuela”, escribió Marco Rubio en su cuenta de X.

