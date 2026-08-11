Terremotos en Venezuela: Ya suman más de 6 mil muertos y 73 mil heridos

El número de personas fallecidas en Venezuela tras el doble terremoto del pasado 24 de junio ya alcanzó los 6 mil 301, al sumar 176 muertos respecto al balance anterior, esto de acuerdo con la información difunda por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Informó también que el número de personas rescatadas es de 6 mil 493, mientras que las atendidas en hospitales es de 73 mil 356.

Refirió que han sido recogidas 483, 525,41 toneladas de escombros y en el caso de las viviendas han sido evaludas 53 mil 314, de las cuales, 9 mil 576 están en una situación de alto riesgo, 12 mil 411 tiene calidad de restringidas y 31 mil 336 son habitables, en tanto que se han entregado 287.

Actualizan número de muertos en Venezuela por terremotos.|X: @jorgerpsuv

¿Qué pasó en Venezuela el 24 de junio?

El pasado 24 de junio ocurrió un doble terremoto que sacudió a Venezuela; hasta el momento ha dejado más de seis mil muertos, pero la gravedad de la tragedia ha generado que se especule sobre esta cifra.

Hay organizaciones no gubernamentales que afirman que hay miles de personas aún debajo de los escombros y por ende se dan por vidas perdidas.

Fueron dos movimientos telúricos del tipo doblete; el primero se originó a las 18:04:33 a 23 kilómetros de San Felipe, capital de Yaracuy a una profundidad de 20.3 kilómetros y con una magnitud de 7.2.

El segundo terremoto tuvo una magnitud de 7.5, 39 segundos después y a 17 kilómetros al oeste de Catia La Mar y a una profundidad de 10 kilómetros.

La duración total estimada del movimiento telúrico fue de casi 2 minutos, mientras que el sismo principal un minuto.

Sismo azona Colombia a casi dos meses de la tragedia en Venezuela

Un terremoto sacudió el oeste de Colombia este lunes 10 de agosto, estremeciendo a gran parte de esa nación, hasta el momento ha dejado más de 130 personas muertas.

Los equipos de rescate revisan los escombros de los edificios dañados y las autoridades advirten sobre posibles réplicas, además de que es probable que el número de víctimas mortales aumente.

El terremoto de magnitud 7.4 ocurrió a las 7:34 a. m., hora local, según el Servicio Geológico de Estados Unidos y el Servicio Geológico Colombiano, tuvo epicentro a unos 4.8 kilómetros al este de San José del Palmar.

Videos del momento circulan en redes sociales y en ellos se observa el colapso de varios edificios y viviendas en las principales ciudades de Pereira, Manizales y Cali.