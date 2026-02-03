¡Choque en altamar! Estados Unidos destruye dron de Irán ¿estamos al borde de un nuevo conflicto?

La tensión entre Estados Unidos e Irán se intensificó este martes 3 de febrero de 2026, luego de que las fuerzas estadounidenses derribaran un dron iraní “Shahed-139” que se acercó al portaaviones “USS Abraham Lincoln” en aguas del Mar de Arabia; esto en medio de las negociaciones diplomáticas programadas para esta semana.

🚨Un dron Shahed-139 iraní 🇮🇷 fue derribado por un caza de combate estadounidense 🇺🇸 F-35 cuando volaba hacia el portaaviones USS Abraham Lincoln 🇺🇸.—Reuters.



El régimen iraní 🇮🇷 está completamente desesperado. https://t.co/eSgIhX5Rxd pic.twitter.com/TfTacp5JIe — SergioLR🪖 (@CasetaBosque) February 3, 2026

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que el dron de Irán continuó su aproximación “agresiva” hacia el buque estadounidense, a pesar de las advertencias y medidas de desescalada tomadas por la Marina, por lo que un avión caza “F-35C” lo derribó en defensa propia para proteger a la tripulación y la infraestructura naval. En información oficial, no se reportaron heridos ni daños en el portaaviones, que operaba a unas 500 millas de la costa sur de Irán.

⚡️BREAKING



Iran is sending another drone toward the aircraft carrier Abraham Lincoln after the U.S. shot down the previous one pic.twitter.com/2NlY75LjAt — Iran Observer (@IranObserver0) February 3, 2026

¿Qué otros incidentes ocurrieron entre Irán y Estados Unidos?

Además del derribo del dron, fuerzas de la Guardia Revolucionaria de Irán protagonizaron otro incidente en el estrecho de Ormuz, donde intentaron interceptar un buque mercante con bandera y tripulación estadounidenses.

Conforma a informes, seis embarcaciones iraníes ordenaron al petrolero “Stena Imperative” detenerse, pero este aceleró y fue escoltado por un destructor estadounidense hasta una zona segura, evitando un enfrentamiento directo.

.@PressSec: "CENTCOM did make the decision to shoot down that Iranian drone. It was unmanned, it was acting aggressively towards our USS Lincoln...As for @POTUS, he remains committed to always pursuing diplomacy first—but in order for diplomacy to work, of course, it takes two to… pic.twitter.com/wBwyl4MfFT — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 3, 2026

Cabe señalar que estos acontecimientos se producen mientras Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en la región, con el despliegue de portaaviones, buques de guerra y aeronaves para contrarrestar lo que las autoridades describen como provocaciones iraníes.

Irán arde: el miedo ya no alcanza para callar a las calles y se disparan las protestas

¿Qué está negociando Irán con Estados Unidos?

En medio las actuales tensiones, Irán solicitó cambios en las negociaciones originalmente programadas para finales de esta semana; primero solicitó que la sede se traslade de Estambul, Turquía, a Omán y que las conversaciones se limiten a temas bilaterales con Estados Unidos, especialmente sobre cuestiones nucleares.

La demanda iraní surge en un contexto donde Teherán rechaza ampliar la agenda para incluir temas adicionales como los programas de misiles o la influencia de grupos armados en la región, puntos que Washington sí busca abordar.

IRGC harassment in the Strait of Hormuz.



Per Insider Paper, Iranian Revolutionary Guard gunboats approached and challenged a US flagged tanker, the Stena Imperative, in international waters north of Oman, ordering it to stop and prepare for boarding.



The ship refused, increased… pic.twitter.com/1jlW95wX60 — Inside_Israel_Intel (@inside_IL_intel) February 3, 2026

¿Qué implicaciones tiene el derribo del dron de Irán?

Analistas advierten que este tipo de incidentes militares, además de las tensas negociaciones podrían complicar aún más las posibilidades de un acuerdo diplomático amplio entre Washington y Teherán, incrementando el riesgo de escaladas donde las confrontaciones puedan poner en riesgo la seguridad regional y global; ¿crees que las tensiones entre Estados Unidos e Irán acabarán en un acuerdo diplomático o aumentarán hacia un conflicto abierto?