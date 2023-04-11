“El periodismo no es un delito": EU se pronuncia contra detención del periodista del Wall Street Journal en Rusia

Estados Unidos determinó el lunes que Rusia ha "detenido injustamente" al periodista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, ciudadano estadounidense. También afirmó que, de hecho, las acusaciones de espionaje son falsas y que el caso es político.

"El periodismo no es un delito", dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel. "Condenamos la continua represión del Kremlin de las voces independientes en Rusia, y su guerra en curso frente la verdad".

La designación de "detenido injustamente" significa que la responsabilidad del caso se transferirá ahora de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado a la oficina del Enviado Especial para Asuntos de Rehenes, elevando el perfil político del asunto y permitiendo al Gobierno asignar más recursos para asegurar la liberación de Gershkovich.

Today @SecBlinken made the determination that the Russian Federation has wrongfully detained Evan Gershkovich. Russia continues its assault on freedom of expression. https://t.co/NIaepjmqdF — Vedant Patel (@StateDeputySpox) April 10, 2023

Detención de Gershkovich en Rusia

El servicio de seguridad ruso FSB dijo el 30 de marzo que había detenido a Gershkovich, acusándolo de reunir información sobre una empresa de defensa rusa que era secreto de Estado.

El Wall Street Journal ha negado que Gershkovich haya estado espiando. La Casa Blanca ha calificado de "ridícula" la acusación de espionaje, que conlleva una pena de cárcel de hasta 20 años en Rusia.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido la liberación de Gershkovich. Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, expresó la preocupación de Washington por la "detención inaceptable" del periodista del Wall Street Journal a su par ruso, Serguéi Lavrov, en una llamada telefónica el 2 de abril.

Estadounidenses detenidos en el extranjero

El Gobierno de Biden ha conseguido la liberación de al menos 25 estadounidenses "detenidos injustamente". En julio de 2022, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva basada en la Ley Robert Levinson de Recuperación de Rehenes y Responsabilidad por la Toma de Rehenes de 2020.

La orden se enfoca en reforzar el apoyo a los familiares de los detenidos, además de permitir a distitnas agencias federales a imponer sanciones a personas y gobiernos responsables de las “detenciones injustas”.

Más de 30 ciudadanos estadounidenses siguen retenidos en el extranjero con esa denominación.