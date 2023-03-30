EU solicita a compatriotas abandonar Rusia “inmediatamente” tras arresto de un periodista del WSJ

Estados Unidos estableció su postura y condenó enérgicamente la detención de un periodista del Wall Street Journal (WSJ) en Rusia, pues en palabras de Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, la situación es "inaceptable", ya que se trata de un ciudadano estadounidense arrestado y lo consideran como un nuevo acto de los constantes ataques en contra de sus connacionales.

Por este motivo, EU solicitó a todos los ciudadanos que se encuentran en Rusia "salir inmediatamente" del país, ya sea residentes o viajeros; además recalcó a los estadounidenses a seguir los consejos del Departamento de Estado para no viajar a la nación liderada por el gobierno de Vladimir Putin.

"El hecho de que el gobierno ruso tenga como objetivo a los ciudadanos estadounidenses es inaceptable. Condenamos la detención del Sr. Gershkovich en los términos más enérgicos", afirmó Jean-Pierre, quien además añadió que se trata de una "represión rusa" contra los periodistas y la libertad de prensa.

Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, condenó el arresto de un periodista del Wall Street Journal en Rusia|EVELYN HOCKSTEIN/REUTERS

Rusia arresta a periodista de Estados Unidos del Wall Street Jorunal por "espionaje"

Acusado por espionaje, el reportero Evan Gershkovich fue detenido por autoridades rusas este jueves 30 de marzo. Su periódico, el Wall Street Jorunal, negó los señalamientos; horas más tarde el Gobierno de Estados Unidos condenó los actos y se puso en contacto con los involucrados para brindar ayuda.

De acuerdo con el Servicio de Seguridad Federal (FSB) ruso, arrestaron al periodista norteamericano en Ekaterimburgo por sospechas de espiar "en interés del gobierno estadounidense", pues lo acusan de recopilar información sobre "una de las empresas del complejo militar-industrial de Rusia".

"La Administración también se ha puesto en contacto con su familia. Además, el Departamento de Estado ha estado en contacto directo con el gobierno ruso sobre este asunto, incluso trabajando activamente para asegurar el acceso consular al Sr. Gershkovich", expresó Karine Jean-Pierre, en representación de la Casa Blanca, durante la tarde de este jueves.

¿Por qué Rusia arrestó al periodista estadounidense?

De acuerdo con la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, la detención no fue contra el periodismo o la libertad de prensa, pues catalogó el trabajo de Evan Gershkovich como algo alejado la profesión, pues recordó que "no es la primera vez" que se usa la condición de "corresponsal en el extranjero" para aprovecharse de ellos.

"Lamentablemente, no es la primera vez que la condición de 'corresponsal en el extranjero', la visa periodística y la acreditación son utilizadas por extranjeros en nuestro país para encubrir actividades que no están relacionadas con el periodismo", sentenció a través de un comunicado emitido por Telegram.