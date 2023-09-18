Ejército de Estados Unidos pide ayuda de la población para encontrar jet de combate “perdido”

El Ejército de Estados Unidos solicitó ayuda para encontrar un jet de combate el cual está perdido después de un “percance” ocurrido en un ejercicio de entrenamiento ayer domingo.

El hecho sucedió la mañana del domingo 17 de septiembre de 2023 cerca de la comunidad de Charleston, Carolina del Sur, donde un piloto de un jet F-35B Lightning II realizaba ejercicios de entrenamiento anuales.

Sin embargo, la aeronave, perteneciente al Escuadrón 501 de Ataque de la Marina, tuvo un “percance”, por el cual personal de la base Conjunta de Charleston y de la Estación Aérea de la Marina de Beaufort entraron en alerta.

¿Qué pasó con el piloto del F-35 perdido?

El piloto del jet de combate logró eyectarse del avión de forma segura y fue trasladado a un centro médico local en condición estable, aseguró la Base Conjunta de Charleston en un mensaje en su cuenta de Facebook. Sin embargo, la aeronave no ha sido hallada y piden ayuda al público pata encontrarla.

“Equipos de respuesta a emergencias aún tratan de localizar el F-35. Pedimos al público que cooperen con las autoridades militares y civiles mientras las labores (de búsqueda) continúan”, mencionó la base militar.

La última posición conocida del jet de combate es cerca de los lagos Moultrie y Marion, ubicados al noroeste de la ciudad de Charleston, de acuerdo con la Administración Federal de Aviación de la Unión Americana.

Based on the jet’s last-known position and in coordination with the FAA, we are focusing our attention north of JB Charleston, around Lake Moultrie and Lake Marion. — Joint Base Charleston (@TeamCharleston) September 17, 2023

Nancy Mace, legisladora local, criticó que las autoridades pierdan una aeronave militar y cuestionó la forma en la que población podría ayudar a hallarla.

“¿Cómo diablos pierdes un F-35? ¿Cómo es que no tiene un dispositivo de rastreo y le piden al público qué? ¿Que encuentre un jet y lo encienda?”, escribió la representante en su cuenta oficial de la red social X, antes conocida como Twitter.

Now that I got that out of the way. How in the hell do you lose an F-35?



How is there not a tracking device and we’re asking the public to what, find a jet and turn it in? — Nancy Mace (@NancyMace) September 18, 2023

¿Cómo es el jet F-35?

El jet F-35B Lightning II es fabricado por la empresa Lockheed Martin, la cual asegura que este equipo tiene sensores avanzados, así como una tecnología para evadir los sensores de rastreo.

Sus características, como llevar las armas, combustible y sensores en el interior de la aeronave, ayudan a tener un desempeño “único de sigilo”, asevera la empresa en su página web. Los desarrolladores señalan que estas características ayudan a evadir la detección del enemigo y entrar en espacio aéreo en disputa.

Medios especializados destacan que el F-35B puede tener un costo de entre 78 y hasta 80.9 millones de dólares, el cual varía debido a la configuración del equipo de la aeronave.

