“EU removerá cada piedra para encontrar origen de la filtración de documentos": Pentágono

El Secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, afirmó el martes que Estados Unidos investigará la reciente supuesta filtración de documentos clasificados hasta encontrar la fuente de los mismos.

"Seguiremos investigando y removiendo cada piedra hasta que encontremos el origen de esto y su alcance", dijo Austin sobre la filtración de documentos clasificados durante una rueda de prensa en el Departamento de Estado.

Austin, el primer alto funcionario estadounidense en comentar la filtración, dijo que el Pentágono era consciente de que se habían publicado documentos con fechas del 28 de febrero y el 1 de marzo, pero no estaba seguro de si había otros documentos que hubieran estado online antes.

"Son cosas que averiguaremos a medida que sigamos investigando", añadió Austin.

As Secretary of Defense Lloyd Austin delivers remarks on the recently leaked Pentagon documents, which officials are calling a "very serious" risk to national security, CBS News' @Olivia_Gazis reports on what we know, and what we're still hoping to find out. pic.twitter.com/SlxhvFGZNo — CBS News (@CBSNews) April 11, 2023

¿Quién realizó la filtración de documentos clasificados de EU?

Los investigadores están trabajando para determinar qué persona o grupo podría haber tenido la capacidad y la motivación para publicar los informes de inteligencia. Las filtraciones podrían ser la divulgación más perjudicial de información del Gobierno estadounidense desde la publicación en 2013 de miles de documentos en WikiLeaks.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto una investigación penal sobre la filtración de los documentos clasificados.

Algunos expertos en seguridad nacional y funcionarios estadounidenses dicen sospechar que el autor de la filtración podría ser estadounidense, dada la amplitud de los temas tratados en los documentos. Según ellos, podrían surgir más teorías a medida que avance la investigación.

Documentos con información sensible

Reuters ha revisado más de 50 de los documentos, etiquetados como "Secreto" y "Ultra secreto", que aparecieron por primera vez en las redes sociales en marzo de 2023. Los documentos clasificados supuestamente revelan detalles sobre las capacidades militares de algunos aliados y adversarios de Estados Unidos.

Reuters no ha verificado de forma independiente la autenticidad de los documentos.

Parte de la información más sensible está supuestamente relacionada con las capacidades y carencias militares de Ucrania y un documento menciona el reducido número de soldados de las fuerzas especiales occidentales en el país.

Leaked intel documents: Ukraine's air defenses could soon crumble https://t.co/F6FL77A0Mz — 23ABC News (@23ABCNews) April 12, 2023

Con información de Agencias.