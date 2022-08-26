Estados Unidos utiliza hongos alucinógenos para combatir alcoholismo

Un estudio realizado por la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos, reveló que el compuesto psilocibina, conocido comúnmente como hongos alucinógenos, puede ayudar a tratar el alcoholismo.

De acuerdo con el estudio, las personas se sometieron durante ocho meses a “viajes” con hongos alucinógenos, bajo la supervisión de un psicoterapeuta, lo que dio como resultado que los pacientes redujeran su consumo de alcohol en un 83 por ciento.

El estudio indicó que durante los ocho meses, el 48 por ciento de los pacientes con problemas de alcoholismo que participaron, dejaron de beber por completo. El dato fue confirmado a través de estudios realizados con muestras de pelo y uñas que corroboraron la abstinencia.

“Si estos efectos se mantienen en futuros ensayos, los hongos alucinógenos serán un verdadero avance en el tratamiento del alcoholismo”, indicó el dr. Michael Bogenschutz uno de los autores del estudio.

No obstante añadió que aunque el tratamiento parece ayudar de manera significativa para combatir el problema del alcoholismo. Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) no lo ha aprobado. Incluso, la FDA solo ha aprobado tres medicamentos para tratar el alcoholismo desde 1949.

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"Para mí, el avance más intrigante (del estudio) es que se trata de un tipo de tratamiento muy diferente al que se ha utilizado tradicionalmente para la adicción al alcohol", indicó otro de los expertos involucrados.

No es la primera vez que utilizan hongos alucinógenos en alcoholismo

De acuerdo con CNN, este no es el primer estudio que analiza los beneficios de los hongos alucinógenos para tratar el problema del alcoholismo en Estados Unidos.

“El psiquiatra británico dr. Humphry Osmond comenzó a administrar LSD a alcohólicos resistentes al tratamiento en la década de 1950 y descubrió que entre el 40 por ciento y el 45 por ciento de los que tomaban LSD seguían sobrios después de un año. Otros investigadores replicaron sus resultados” compartió CNN.

Además, el LCD también fue utilizado para tratar otros problemas como la ansiedad, cáncer, depresión y el trastorno por estrés postraumático, pero los estudios fueron inconclusos.