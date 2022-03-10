Estados Unidos niega tener laboratorios biológicos en Ucrania

Estados Unidos negó las acusaciones hechas por Rusia de operar más de 30 laboratorios biológicos en Ucrania, por lo que calificó dichas afirmaciones de “ridículas” y señaló a Moscú de sentar bases para crear un arma química o biológica.

“Las acusaciones rusas son absurdas, dan risa y, en palabras de mi abuelo católico irlandés, un montón de tonterías. No tiene nada de malo. Es la clásica propaganda rusa”, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby.

Reiteró que Estados Unidos no está desarrollando ningún tipo de armas biológicas o químicas dentro de Ucrania, por lo que pidió a los reporteros y a los ciudadanos no dar crédito a las acusaciones de Putin y Rusia.

“No le des ni una gota de trabajo de tinta prestando atención. No estamos desarrollando armas biológicas o químicas dentro de Ucrania. No está sucediendo”, aseveró el portavoz.

|Reuters

Desde el pasado martes, el general ruso Igor Kirillov, afirmó que en Ucrania había más de 30 laboratorios biológicos establecidos por orden del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

De acuerdo con militares de Rusia, los laboratorio biológicos trabajaban en tres áreas: primero, monitorean las condiciones biológicas en áreas donde, como señaló el Pentágono, es probable que se desplieguen contingentes militares de la OTAN.

Segundo, recolectan y envían cepas microbianas peligrosas a Estados Unidos; tercero, investigan posibles patógenos de armas biológicas que pueden transmitirse a los seres humanos en áreas específicas de la región con focos naturales.

Laboratorios biológicos desarrollan Ántrax y Peste

Rusia aseguró que Estados Unidos desarrolló proyectos experimentales de enfermedades biológicas e infecciosas en Ucrania e invirtió más de 200 millones de dólares (unos cuatro mil millones de pesos).

También se informó que se recolectaron miles de muestras de suero de pacientes en el país y se enviaron a los institutos de investigación estadounidenses. Las operaciones de los laboratorios biológicos han provocado importantes pérdidas económicas en países como Ucrania.

El Comandante de las Tropas de Protección Nuclear, Biológica y Química de Rusia agregó que “creemos que en 2007 se diseñó el virus de la peste porcina africana más contagioso en el laboratorio de biología de Georgia administrado por el Pentágono. Su propagación ha traído pérdidas económicas significativas a varios países, incluidos Ucrania y Polonia”.

