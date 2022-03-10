Putin dice que alza en precio de petróleo no es culpa de Rusia

Vladimir Putin, presidente de Rusia, aseguró que el alza en el precio del petróleo no es culpa de su país sino de occidente y añadió que si las sanciones económicas contra Rusia continúan el costo de los alimentos también se verá afectado.

"Anunciaron que están cerrando la importación de petróleo ruso al mercado estadounidense. Los precios allí son altos, la inflación no tiene precedentes, ha alcanzado máximos históricos. Están tratando de culparnos por los resultados de sus propios errores. No tenemos absolutamente nada que ver con eso", afirmó Putin.

El mandatario indicó que las sanciones económicas de occidente contra Rusia ya se empiezan a sentir, y las calificó de ilegítimas, sin embargo, precisó que su país resolverá con calma los problemas derivados de dichos castigos tras la operación militar de Rusia en Ucrania.

"Estas sanciones se habrían impuesto de todos modos. Hay algunos problemas y dificultades, pero en el pasado los hemos superado y los superaremos ahora",

indicó Vlaidmir Putin durante una reunión celebrada este jueves en el Kremlin.

Владимир Путин обсудил с Правительством комплекс мер по минимизации последствий санкций для российской экономики https://t.co/sLgGUjOjSI pic.twitter.com/bOyuNl6IAh — Президент России (@KremlinRussia) March 10, 2022

Advirtió que si occidente sigue con la “guerra económica” contra Rusia, afectarán al resto del mundo y provocarán una inflación en los alimentos, debido a que el país ex soviético es un importante productor de fertilizantes agrícolas.

"Habrá consecuencias negativas inevitables para los mercados mundiales de alimentos si occidente sigue causando complicaciones”, afirmó.

Rusia cumplirá con suministro de petróleo

Putin dijo que Rusia, un importante productor de energía que suministra un tercio del gas de Europa, cumplirá con sus obligaciones contractuales a pesar de las extensas sanciones económicas contra el país, incluida la prohibición de las compras de su petróleo por parte de Estados Unidos y Reino Unido.

Putin también dijo que nuevos intentos de sancionar a Rusia conducirán a altos precios mundiales de la energía.

“Permítanme repetir: si nos crean algún tipo de problema, entonces las consecuencias negativas para esta área de la economía son inevitables. Son simplemente inevitables. Los precios serán aún más altos”.

En respuesta a occidente, el gobierno ruso dijo anteriormente que prohibiría las exportaciones de equipos de telecomunicaciones, médicos, automotrices, agrícolas, eléctricos y tecnológicos, entre otros artículos, hasta finales de 2022.