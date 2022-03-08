EU tiene más de 30 laboratorios biológicos en Ucrania: Rusia

Una red de más de 30 laboratorios biológicos fue establecida en Ucrania por orden del Departamento de Defensa de Estados Unidos (EU), informó el general ruso Igor Kirillov, comandante de las Tropas de Protección Nuclear, Biológica y Química de las Fuerzas Armadas de Rusia.

En una rueda de prensa, el teniente general indicó que esos laboratorios biológicos se encargaron de las investigaciones de armas biológicas relevantes en tres áreas.



Igor Kirillov, comandante de las Tropas de Protección Nuclear, Biológica y Química de Rusia:

Esos laboratorios trabajan principalmente en tres áreas: primero, monitorean las condiciones biológicas en áreas donde, como señaló el Pentágono, es probable que se desplieguen contingentes militares de la OTAN; segundo, recolectan y envían cepas microbianas peligrosas a EU; tercero, investigan posibles patógenos de armas biológicas que pueden transmitirse a los seres humanos en áreas específicas de la región con focos naturales.

На Украине действовали 30 биологических лабораторий. Об этом сообщил начальник радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.



По его словам, заказчиком работ в лабораториях было Управление Минобороны США по снижению военной угрозы. pic.twitter.com/8uDvOSmpPp — Газета.Ru (@GazetaRu) March 7, 2022

Laboratorios biológicos en Ucrania trabajaron con patógenos de Peste y Ántrax

El militar ruso de alto rango también señaló que se han estado realizando varios proyectos experimentales de enfermedades biológicas e infecciosas en Ucrania y han invertido más de 200 millones de dólares (unos cuatro mil millones de pesos).

También se informó que se recolectaron miles de muestras de suero de pacientes en el país y se enviaron a los institutos de investigación estadunidenses. Las operaciones de los laboratorios biológicos han provocado importantes pérdidas económicas en países como Ucrania.

El Comandante de las Tropas de Protección Nuclear, Biológica y Química de Rusia agregó que "creemos que en 2007 se diseñó el virus de la peste porcina africana más contagioso en el laboratorio de biología de Georgia administrado por el Pentágono. Su propagación ha traído pérdidas económicas significativas a varios países, incluidos Ucrania y Polonia"

💥BREAKING NEWS:

☢The Russian military has discovered a total of 30 bio weapons laboratories in Ukraine according to Igor Kirillov, head of the radiation, chemical and biological defense of the Russian Armed Forces 👇👇👇👊 pic.twitter.com/0buZuWNWV9 — Maurice Salvador (@SalvadorMaurice) March 8, 2022

Rusia sigue analizando la situación de riesgo biológico en Ucrania. Un archivo incautado por las tropas rusas mostró que el Ministerio de Salud de Ucrania había ordenado la destrucción completa de los reactivos biológicos en los laboratorios biológicos, y todo lo necesario para continuar con el programa biológico militar había sido transferido fuera del país.

En total, han sido destruidos más de 320 contenedores, incluyendo el trabajo del laboratorio biológico en Leópolis que involucra patógenos de peste, ántrax y brucelosis, además de los proyectos estudiados en Járkov y Portava relacionados con patógenos de difteria, salmonelosis y disentería, según el análisis de los militares de Rusia.

Kirillov subrayó que "los líderes del Pentágono deben ser conscientes del hecho de que, si los artículos de los laboratorios hubiesen llegado a expertos rusos, probablemente habrían demostrado que Ucrania y EU violaron la Convención de Armas Biológicas al utilizar métodos de biología sintética para mejorar la patogenicidad de los microorganismos. Solo de esta manera se puede explicar por qué estos laboratorios tenían tanta prisa por destruir los rastros de sus operaciones".

#Internacional || Jefe de las tropas de protección radiológica y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, Ígor Kiríllov: En Ucrania se formó una red que incluye más de 30 laboratorios, que se pueden dividir en los de investigación científica y los de epidemiológica sanitaria. pic.twitter.com/V13iIMTBkA — AVN Titulares (@avnve) March 8, 2022

Mexicanos se suman al conflicto en Ucrania

El diario The Kyiv Independent reporta que extranjeros, algunos mexicanos, se han unido a la Legión Internacional, fuerza militar voluntaria de Ucrania.

