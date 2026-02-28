Estados Unidos e Israel atacan Irán hoy; Trump confirma “operaciones de combate”

Este 28 de febrero, Estados Unidos e Israel atacaron a Irán con "operaciones de combate" , confirmó el presidente Donald Trump, marcando una nueva escalada militar en Medio Oriente tras semanas de tensión y advertencias directas a Teherán.

¿Por qué Estados Unidos e Israel atacan Irán este 28 de febrero?

Trump aseguró que la ofensiva busca impedir que Irán obtenga un arma nuclear y destruir su capacidad de misiles . El anuncio coloca a Estados Unidos en un escenario de confrontación abierta con Irán, en un contexto donde Israel ya había intensificado ataques y presionaba por medidas más contundentes.

"Hace poco tiempo, el ejército estadounidense inició importantes operaciones de combate en Irán", dijo Trump en un video de ocho minutos difundido en redes sociales.

"Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní", explicó.

El presidente sostuvo que Irán continúa desarrollando su programa nuclear y trabaja en misiles de largo alcance que podrían alcanzar territorio de Estados Unidos. Trump también afirmó que la industria misilística iraní será destruida.

OPERATION EPIC FURY 🇺🇸 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 28, 2026

Estados Unidos e Isrel atacan a Irán tras advertecias HOY 28 de febrero

La ofensiva ocurre después de una guerra aérea de 12 días entre Israel e Irán y tras advertencias públicas de Estados Unidos e Israel sobre nuevas acciones si Teherán persistía en su programa nuclear.

En las últimas semanas, Estados Unidos reforzó su presencia militar en la región:



Despliegue de portaaviones como el USS Gerald R. Ford y el USS Abraham Lincoln.

Envío de aviones de combate y destructores con misiles guiados.

Incremento de vigilancia en el Golfo Pérsico y zonas estratégicas.

Trump describió el despliegue como una “enorme armada naval”, mientras Israel mantenía presión diplomática para incluir el desmantelamiento completo de la infraestructura nuclear de Irán en cualquier acuerdo.

The Pentagon says the strikes on Iran were named 'OPERATION EPIC FURY' pic.twitter.com/irbUXdCWwz — Reuters (@Reuters) February 28, 2026

Irán, por su parte, había advertido que respondería ante cualquier ataque de Estados Unidos o Israel. Funcionarios iraníes aseguraron que Teherán se prepara para tomar represalias y calificaron como inaceptable cualquier intento de intervención militar.

🇺🇸🇮🇱🇮🇷 | ÚLTIMA HORA: Estados Unidos e Israel han atacado a Irán. pic.twitter.com/ONLQlHG5pY — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 28, 2026

Una fuente citada por agencias internacionales indicó que el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, habría sido trasladado a un lugar seguro fuera de Teherán tras los ataques.

Estados Unidos e Irán habían retomado negociaciones en febrero para evitar una confrontación mayor, pero la presión de Israel y la insistencia de Trump en impedir cualquier avance nuclear endurecieron la postura estadounidense.

Hasta el momento, no se han detallado oficialmente los objetivos específicos alcanzados dentro de Irán ni el alcance total de las operaciones iniciadas por Estados Unidos.