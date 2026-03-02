Mando Central de Estados Unidos difunde videos de ataques contra bases de Irán

El Mando Central de Estados Unidos difundió este domingo videos que muestran ataques dirigidos contra instalaciones en territorio iraní y afirmó que las operaciones continúan bajo orden presidencial.

Videos oficiales muestran detonaciones sobre instalaciones en Irán

En las grabaciones, compartidas por la autoridad militar, se observan lanzamientos y explosiones sobre objetivos identificados como bases estratégicas, mientras la institución sostiene que las acciones buscan neutralizar amenazas vinculadas a la proliferación de misiles balísticos.

De acuerdo con el comunicado oficial, las fuerzas estadounidenses mantienen ataques activos y aseguran que el despliegue responde a riesgos considerados inminentes.

La publicación del material audiovisual ocurre en medio de versiones difundidas por medios iraníes sobre supuestos impactos contra activos navales estadounidenses.

Las imágenes difundidas muestran secuencias nocturnas y diurnas con detonaciones a distancia y actividad aérea, sin que hasta el momento se detallen cifras sobre daños específicos o víctimas.

U.S. forces are taking bold action to eliminate imminent threats posed by the Iranian regime. Strikes continue. pic.twitter.com/z1x07D7APl — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

CENTCOM desmiente impacto al USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo

El Mando Central también negó que el portaaviones USS Abraham Lincoln, con base en San Diego y en operaciones en el mar Arábigo, haya sido alcanzado por misiles balísticos.

"El Lincoln no fue impactado; los misiles lanzados no se acercaron", señaló la autoridad militar, al afirmar que la embarcación continúa con el lanzamiento de aeronaves como parte de su operación en la región.

The Iranian regime's reckless use and proliferation of ballistic missiles have been a dangerous threat for decades. Now, at the President's direction, U.S. forces are eliminating the threat. pic.twitter.com/zTsqjwVCMO — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Escalada del 28 de febrero: origen y objetivos de la ofensiva

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel confirmaron el inicio de “operaciones de combate” contra Irán, en lo que representa una nueva escalada militar en Medio Oriente tras semanas de tensión.

El presidente Donald Trump informó en un mensaje en video que la ofensiva tiene como objetivo impedir que Irán obtenga un arma nuclear y desmantelar su capacidad de misiles de largo alcance.

En su declaración, difundida en redes sociales, señaló que el ejército estadounidense emprendió acciones directas contra instalaciones estratégicas iraníes; rump sostuvo que el programa nuclear iraní y el desarrollo de misiles representan una amenaza para la seguridad estadounidense.

La operación se produce en un contexto en el que Israel había intensificado ataques previos y presionado por medidas más contundentes frente a Teherán, consolidando así un escenario de confrontación abierta entre las partes involucradas.