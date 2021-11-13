Estados Unidos quita liderato a México en eliminatoria de Concacaf

Estados Unidos venció 2-0 a México en Cincinnati, Ohio, para quedarse como líder del Octagonal Final de la Concacaf, pero por la diferencia de goles se coloca por encima de la Selección Mexicana aunque hay empate con 14 puntos.

Con este resultado de México ante Estados Unidos, los dirigidos por Gerardo “Tata” Martino suman tres partidos sin poder vencer a la escuadra de las Barras y las Estrellas: la Final de la Nations League, el partido por el título de la Copa Oro y este encuentro rumbo al mundial de Qatar 2022.

A pesar de que México tomó el esférico y tuvo jugadas importantes, durante el segundo tiempo, Estados Unidos anotó su primer gol.

Christian Pulisic, la nueva cara del conjunto de Estados Unidos, entró de cambio y remató de cabeza dentro del área chica, al minuto 74.

A cinco minutos del final del encuentro entre México y Estados Unidos, Weston McKennie aprovechó un rebote para quedarse solo frente a Memo Ochoa para cruzar su disparo y sentenciar el encuentro.

¿Dónde puedo ver el México vs Canadá?

México será la visita contra Canadá en su último compromiso del año dentro del Octagonal Final de la Concacaf.

El encuentro será el próximo martes 16 de noviembre de 2021, el cual se podrá disfrutar a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes, a las 20:50 tiempo del centro de México.

Además del partido México contra Estados Unidos, en la jornada del Octagonal Final de la Concacaf.

En los otros encuentros de la eliminatoria de la Concacaf, Honduras perdió ante Panamá 3-2.

En tanto, El Salvador rescató un agónico empate de 1-1 en casa ante la selección de Jamaica, que a los 81 minutos se adelantó por conducto de Michail Antonio, pero Alexander Roldán anotó el gol de la igualadad para los salvadoreños a los 90 minutos.

Make that 2️⃣ in a row!



Canada beats Costa Rica in Edmonton with a lone Jonathan David goal that made the Commonwealth Stadium go absolutely mad 😱



⏱️ FT' 🇨🇦 1 🆚 0 🇨🇷#CWCQ pic.twitter.com/xf2X2GcJwD — Concacaf (@Concacaf) November 13, 2021

Mientras que Canadá aprovechó su condición de local y ganó 1-0 a Costa Rica con gol de Jonathna David a los 57 minutos.

En la siguiente jornada de la eliminatoria de la Concacaf, que se jugará el 16 de noviembre, Costa Rica enfrentará como local a Honduras y Panamá jugará en casa ante El Salvador.

Con información de Azteca Deportes y Reuters.