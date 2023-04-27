EU anuncia nuevas políticas migratorias; abrirá centros migrantes para refugiados en Guatemala y Colombia.

EU dedicará oficiales de asilo especialmente capacitados a nuevos centros migrantes para refugiados en Guatemala y Colombia, dijo a los periodistas el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, mientras Washington busca crear nuevas vías legales para los migrantes.

El anuncio fue parte de una serie de acciones implementadas por la administración del presidente Joe Biden el jueves para abordar un posible aumento de la inmigración ilegal cuando se espera que las restricciones fronterizas de COVID-19 vigentes desde 2020 finalicen el 11 de mayo.

Según Mayorkas, los centros migrantes para refugiados se ampliarán, pero se espera que al principio procesen entre 5 mil y 6 mil personas por mes.

Alejandro Mayorkas / Secretario del Departamento de Seguridad Nacional:

“Nos hemos estado preparando para esta transición durante más de un año y medio. A pesar de esos preparativos, esperamos que aumenten los encuentros en nuestra frontera sur, ya que los contrabandistas buscan aprovechar este cambio y ya están trabajando arduamente para difundir la desinformación de que la frontera estará abierta después de eso”.

Mayorkas fue muy claro sobre cómo se mantendrá la frontera: "nuestra frontera no está abierta y no lo estará después del 11 de mayo. Hoy estamos anunciando la expansión de nuestro plan para construir caminos legales e imponer consecuencias por no usar esos caminos".

Mayorkas también aseguró que esos centros migrantes para refugiados, contarán con personal capacitado, que los solicitantes de asilo serán entrevistados y que eso le facilitará a las autoridades el procesamiento rápido de un mayor número de personas. Además del procesamiento de refugiados, los migrantes pueden ser evaluados en estos centros y referidos para seguir caminos adicionales a los Estados Unidos o a otros países para los que puedan ser elegibles.

Migration is a hemispheric challenge that demands hemispheric solutions. That is why I am so proud of the steps we announced today with @StateDept and our international partners. (1/4) pic.twitter.com/3Z42u6oELv — Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) April 27, 2023

La apertura de los centros migrantes para refugiados, no implica que la frontera estará abierta

Durante la sesión informativa, el jefe de Seguridad Nacional explicó que los procesos de libertad condicional de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela continuarán y que los sujetos de expulsión incluirán ahora a los que se hacen a la mar y son interceptados en las fronteras marítimas.

A menos que se produzca una intervención legal o del Congreso de última hora, los planes tienen como objetivo abordar un posible aumento de la inmigración no autorizada después del 11 de mayo, cuando las restricciones fronterizas de COVID vigentes desde 2020 terminarán.

La emergencia de salud pública de COVID más amplia está programada para terminar en esa fecha, socavando la lógica de las restricciones, conocidas como Título 42.