Estados Unidos registra la cifra de tiroteos masivos más alta en una década

La organización sin fines de lucro gun violence archive estima que Estados Unidos ha sufrido al menos 476 tiroteos masivos en lo que va del año. La organización, define un ataque como tiroteo masivo cuando cuatro o más personas resultan heridas o muertas, sin incluir al atacante. Estados Unidos alcanzó los 400 tiroteos masivos en julio, el primer mes en que se registra una cifra tan alta desde 2013.

¿Cuál es uno de los tiroteos más recientes en Estados Unidos?

Este fin de semana un hombre blanco que disparó y mató el sábado a tres afroamericanos en una tienda Dollar General de Jacksonville (Florida) estaba motivado por el odio a los negros, según la policía, que dijo que dejó varias declaraciones en las que detallaba sus motivos.

El tiroteo, que terminó cuando el hombre armado se suicidó, es el último tiroteo masivo en los últimos años que parece haber tenido como objetivo a las víctimas en función de su raza, religión u orientación sexual.

Toroteos más impactantes en la última década de Estados Unidos

1. Tiroteo en la discoteca Pulse, 2016, orlando, 49 muertos

Un hombre armado disparó y mató a 49 personas e hirió a otras 53 en Pulse, un club nocturno gay en Orlando, Florida, antes de que la policía le disparara y lo matara después de un enfrentamiento de tres horas.

El tiroteo de 2016 fue el incidente de violencia más mortífero relacionado con personas LGBTQ en Estados Unidos, superando el ataque incendiario de 1973 en un club de Nueva Orleans en el que murieron 32 personas.

Los fiscales dijeron que el pistolero realizó el ataque en nombre del Estado Islámico, aunque hasta ahora sus motivaciones para elegir Pulse siguen sin estar claras.

2. Tiroteo en la sinagoga del Árbol de la Vida, 2018, Pittsburgh, 11 muertos

Un camionero de 46 años mató a tiros a 11 personas e hirió a seis en la sinagoga Árbol de la Vida de Pittsburgh durante un servicio religioso en octubre de 2018. Fue el ataque más mortífero contra la comunidad judía en Estados Unidos.

Antes del tiroteo, el pistolero, que fue abatido y herido por la policía, describió sus sentimientos antisemitas en las redes sociales. Fue declarado culpable de cargos federales relacionados con el odio y a principios de este mes fue condenado a muerte. Todavía se enfrenta a cargos de asesinato en un tribunal estatal.

3. Tiroteo en supermercado Tops, 2022, Buffalo, 10 muertos

En mayo de 2022, un joven de 18 años mató a 10 personas de raza negra en un supermercado Tops Friendly Markets del oeste de Nueva York. El pistolero escribió un manifiesto de 180 páginas sobre la pureza racial antes de conducir más de 380 km (240 millas) hasta Buffalo, un lugar donde esperaba encontrar a personas negras, según la policía.

Tras un juicio, fue condenado a 11 cadenas perpetuas más 90 años por asesinato, terrorismo doméstico y otros cargos. Todavía se enfrenta a la pena de muerte por cargos federales de delitos de odio.

4. Tiroteo en la iglesia Madre Emanuel, 2015, Charleston, nueve muertos

En mayo de 2015, un supremacista blanco y neonazi declarado de 21 años mató a nueve personas negras durante una clase de estudio de la Biblia en la histórica iglesia Mother Emanuel AME de Charleston, Carolina del Sur. Dejó un manifiesto y dijo a las autoridades que esperaba desencadenar una guerra racial.

Fue condenado a muerte en un tribunal federal y a nueve cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional en un tribunal estatal.

5. Tiroteo en un balneario de día, atlanta, 2021, ocho muertos

Un pistolero de 21 años fue acusado de matar a ocho personas, entre ellas seis mujeres de ascendencia asiática, en tres balnearios de día de la zona de Atlanta. Se ha declarado culpable de cuatro homicidios en uno de los balnearios de un condado de las afueras de Atlanta. Ha dicho que es un adicto al sexo y ha negado que estuviera motivado por la raza.

Está a la espera de juicio por otros cuatro cargos de asesinato en Atlanta, donde se enfrenta a la pena de muerte si es declarado culpable. Los fiscales de Georgia han manifestado su intención de calificar el caso de delito de odio por motivos de raza o sexo.