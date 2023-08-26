Tiroteo en Jacksonville, Estados Unidos, deja varios muertos; el atacante se suicidó

El tiroteo en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, dejó a tres muertos, confirmó la alcaldesa Donna Deegan, este sábado 26 de agosto. El tirador, a quien no han identificado las autoridades, también murió.

La alcaldesa detalló que el atacante se atrincheró dentro de una tienda Dollar General en Kings Road, aunque no explicaron si los muertos se registraron dentro o en las inmediaciones del lugar.

"Esto es inaceptable, obviamente. Ninguno de nosotros puede sentirse bien por esto. Un tiroteo es demasiado, pero estos tiroteos masivos son realmente difíciles de soportar. Y sé que el sheriff diría lo mismo", dijo Deegan.

🇺🇸 | URGENTE: Tiroteo en una tienda Dollar General en Jacksonville, Florida. El alcalde confirma "varias fatalidades". Informes no oficiales mencionan un saldo de 4 personas fallecidas y 2 heridas. pic.twitter.com/1ne5etbUgX — UHN Plus (@UHN_Plus) August 26, 2023

El Departamento de Bomberos y rescate de Jacksonville indicó que estaban a la espera para poder tratar a las víctimas del tiroteo en Jacksville, por lo que no podían compartir información sobre el estado de los heridos.

En los alrededores de la zona donde ocurrió el ataque hay varias iglesias y un edificio de departamentos, además de la escuela privada cristiana Universidad Edward Waters, a donde acuden personas negras.

Tras ello, la universidad emitió una orden donde pidió a sus alumnos y trabajadores permanecer en el campus. Asimismo indicó que los estudiantes, profesores y personal no parecen estar involucrados.

“La policía de nuestro campus aseguró todas las instalaciones. Los estudiantes permanecerán en sus residencias durante la tarde hasta que se despeje la escena”, se leía en el comunicado.

¿Qué pasó con el atacante en el tiroteo en Jacksonville?

Tracie David, senadora estatal, informó que el atacante en el tiroteo de Jacksonville se suicidó dentro de la tienda Dollar General.

La policía, los equipos SWAT y los vehículos de emergencia permanecieron en las cercanías del tiroteo en el lado oeste de la ciudad.

¿Cómo ocurrió el tiroteo en Jacksonville?

Las autoridades de Estados Unidos informaron más tarde que un hombre blanco que portaba un rifle de alto poder y una pistola mató a tres personas negras dentro de la tienda Dollar General en Florida, antes de dispararse asimismo. De acuerdo con los datos, el tiroteo se debió a una ataque por motivos raciales, indicó la policía. Entre las víctimas había dos hombres y una mujer.

"Este tiroteo fue por motivos raciales y él odiaba a los negros", dijo el sheriff de Jacksonville , TK Waters, en una conferencia de prensa.

Las autoridades detallaron que el sospechoso era un hombre blanco que llevaba un chaleco táctico, que creían que el tirador actuó solo y que antes del tiroteo había escrito "varios manifiestos" para los medios, sus padres y las autoridades que detallaban su odio hacia los negros.