Aumentan casos de Covid-19 en el mundo, reporta la OMS

Casos de Covid-19 detectados en el mundo aumentaron un 80% en el último mes (del 10 de julio al 6 de agosto), aunque la mortalidad bajó un 57%, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicados este viernes.

La OMS dijo que este aumento se debe principalmente a la oleada de contagios en Corea del Sur.

Estas cifras coinciden con un aumento perceptible de la circulación de una nueva variante del virus en países como Estados Unidos, Reino Unido o Francia, en pleno verano boreal.

Aumento del 80% de casos de Covid-19

Entre el 10 de julio y el 6 de agosto se reportaron cerca de 1.5 millones de casos, un aumento del 80% respecto a los 28 días previos, explicó el resumen semanal de la OMS.

La cifra de fallecidos cayó un 57%, y se situó en 2,500.

La OMS advirtió que todas estas cifras no reflejan la situación real, puesto que los tests de diagnóstico y el seguimiento de la pandemia han caído en picada.

Mientras en el resto de las regiones los casos siguen cayendo, en ocasiones debido a que muchas redes sanitarias han dejado de notificar los contagios (un 46 % menos en Europa y un 42 % en América), en Asia Pacífico los casos crecieron un 137 % en el periodo estudiado, principalmente debido a la situación surcoreana.

En la región del Pacífico occidental las infecciones han aumentado en el último mes un 137%, añadió el organismo.

Estados Unidos reporta alza de contagios

Las autoridades sanitarias en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, India o Japón han anunciado igualmente alzas de casos, aunque más moderadas.

En cifras absolutas, los positivos en las últimas cuatro semanas ascendieron a casi 1.5 millones, de los que 1.35 millones se reportaron en Asia-Pacífico, la mayoría de ellos (1.27 millones) en territorio surcoreano, de lejos el país con más incidencia, al menos reportada oficialmente a la OMS.

Pandemia dejó de ser una emergencia

La OMS declaró a principios de mayo que la pandemia dejó de ser una emergencia sanitaria mundial.

Pero su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió el miércoles que "el virus sigue circulando en todos los países, sigue matando y sigue cambiando".

Cuál es el virus EG.5 apodado Eris

Su versión EG.5, apodada Eris por algunos científicos, es actualmente la más analizada porque podría ser la responsable del rebrote. Más del 17% de los casos de Covid-19 reportados a mediados de julio fueron atribuidos al EG.5, en comparación con el 7.6% del mes anterior, según la OMS.

Porqué están subiendo los casos de Covid-19

Además de las concentraciones de gente a causa de las vacaciones, la disminución de la inmunidad también puede desempeñar un papel, dicen algunos expertos.

La versión EG.5 es una subvariante de la familia omicron, que a su vez forma parte de la cepa XBB.

Parece más transmisible que otras en circulación, probablemente por efecto de nuevas mutaciones genéticas.

Dónde se encuentra la versión EG.5, apodada Eris

"Se ha identificado en India, pero también en otros países asiáticos, en Norteamérica y en Europa, donde tiende a suplantar a las variantes dominantes anteriores", explicó a la AFP Antoine Flahault, director del Instituto de Salud Global de la Universidad de Ginebra.

"La evidencia disponible no sugiere que EG.5 plantee riesgos adicionales para la salud pública", pero "sigue existiendo el riesgo de que surja una variante más peligrosa", advirtió Tedros.

"La niebla es espesa sobre la situación epidemiológica en todo el mundo. Es urgente que las autoridades sanitarias restablezcan un sistema fiable de vigilancia sanitaria en torno al Covid", según Antoine Flahaut, que aboga en particular por el análisis de las aguas residuales en Europa.

"La pregunta es si las personas inmunodeficientes y de edad avanzada serán sometidas a pruebas, incluso en caso de síntomas leves, para que puedan beneficiarse de tratamientos antivirales tempranos", explica Antoine Flahault.

Reforzar cobertura de vacunación

La vacunación sigue siendo crucial, y la OMS instó el miércoles a "intensificar los esfuerzos para aumentar la cobertura de vacunación".

Aunque las vacunas anticovid pierden eficacia con el tiempo frente a los contagios, se siguen considerando muy protectoras frente a formas graves.

Para adaptarse mejor a las mutaciones del virus, los grupos farmacéuticos Pfizer/BioNTech, Moderna y Novavax ahora están preparando vacunas dirigidas a la línea XBB, como recomendó la OMS en primavera.

Millones de muertos en el mundo por Covid-19

El Covid-19 ha matado a más de 6.9 millones de personas en todo el mundo, con más de 768 millones de casos confirmados desde la aparición del virus. La OMS declaró el brote pandémico en marzo de 2020 y puso fin al estado de emergencia mundial para el covid-19 en mayo pasado.