Estados Unidos retirará sus tropas restantes de Afganistán

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden retirará sus tropas restantes de Afganistán. Lo tienen planeado para el próximo 11 de septiembre de 2021, justo 20 años después del día en que se produjeron los ataques de la red terrorista Al Qaeda en territorio estadunidense y que desencadenaron la guerra más larga de Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, informarán los detalles sobre la decisión a los aliados de la OTAN en Bruselas, mientras que el Presidente Biden anunciará públicamente su decisión, según le reportó a periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki, Dr. Anthony Fauci, and Jeff Zients. https://t.co/0fHYJiSgSj — The White House (@WhiteHouse) April 13, 2021

Aun así, la decisión del mandatario no cumpliría con la fecha límite del 1 de mayo para el retiro acordado con los insurgentes talibanes por el gobierno de su predecesor, Donald Trump.

A través de un comunicado, hace un mes los talibanes amenazaron con reanudar las hostilidades contra las tropas extranjeras en Afganistán si no se cumplían con la fecha límite del 1 de mayo.

Sin embargo, Biden podría fijar una fecha a corto plazo para el retiro, lo que podría disipar las preocupaciones de los talibanes acerca de que Estados Unidos podría retrasar el proceso.

El retiro no estará sujeto a más condiciones

El presidente Biden ha estimado que un enfoque basado en las condiciones, el enfoque de las últimas dos décadas, sería una receta para permanecer en Afganistán para siempre.

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Cabe señalar que funcionarios estadunidenses también han culpado a los talibanes por no cumplir con los compromisos de reducir la violencia y algunos han advertido sobre los vínculos persistentes de los talibanes con la red terrorista Al Qaeda.

Race should never determine health outcomes — and pregnancy and childbirth should be safe for all. But for too many Black women, safety and equity have been denied. This Black Maternal Health Week, our Administration is taking action to change that. https://t.co/9s33KmLSdv — President Biden (@POTUS) April 13, 2021

Lazos que hace casi 20 años desencadenaron la intervención militar de Estados Unidos después del ataque del 11-S, perpetrados por Al Qaeda durante aquel fatídico 11 de septiembre de 2001, cuando secuestradores extremistas estrellaron aviones contra el World Trade Center de Nueva York y en el Pentágono, en las afueras de Washington, quitándole la vida a cerca de 3 mil personas.