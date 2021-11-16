Estados Unidos acusa a Rusia de arriesgar la EEI

Durante una prueba de misiles, Rusia hizo estallar uno de sus satélites, causando que los restos se dirigieran a la Estación Espacial Internacional (EEI). Ante el incidente, que casi provocó la evacuación de la estación, Estados Unidos respondió.

Luego de que se registrara la explosión de la estación rusa, la tripulación conformada por siete astronautas: cuatro estadounidenses, un alemán y dos rusos, tuvo que refugiarse en cápsulas de emergencias ante la amenaza de destrucción de la EEI.

Ante esto, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, condenó la decisión de Rusia de realizar las pruebas cerca de donde se encontraba la EEI.

Hoy mismo, la Federación Rusa ha llevado a cabo, de forma imprudente, una prueba destructiva de un misil antisatélite de ascenso directo contra uno de sus propios satélites.

Además, el portavoz de Estados Unidos, indicó que la explosión de la estación Rusa generó más de mil 500 piezas de desecho rastreable que ahora orbitan el espacio, mientras que otras miles de piezas más pequeñas siguen sin ser contabilizadas.

Hasta ahora, más de mil 500 piezas de desechos orbitales rastreables y cientos de miles de piezas de desechos orbitales más pequeñas que ahora amenazan los intereses de todas las naciones.

Rusia admitió lanzamiento de misil, pero negó poner en peligro la EEI

Por otra parte, la cuenta de Roscosmos de la Agencia Espacial Federal de Rusia le restó importancia al incidente, declarando que la prueba de misiles que destruyó al satélite Tselina-D, no puso en peligro la vida de los astronautas de la EEI.

“El ministerio ruso de Defensa realizó con éxito una prueba, como resultado de la cual el aparato espacial 'Tselina-D', que ha estado en órbita desde 1982, fue destruido”, dijo el Ejército de Rusia en un comunicado.

A través de su cuenta de Twitter, la Agencia Espacial Federal de Rusia declaró que la EEI está en zona verde, pues los restos de su satélite se han alejado de ella.

La órbita del objeto, que obligó hoy a la tripulación a trasladarse a la nave espacial según los procedimientos habituales, se ha alejado de la órbita de la EEI. La estación está en la zona verde.

The @Space_Station crew is routinely performing operations according to the flight program.



The orbit of the object, which forced the crew today to move into spacecraft according to standard procedures, has moved away from the ISS orbit.



The station is in the green zone. pic.twitter.com/MVHVACSpmT — РОСКОСМОС (@roscosmos) November 15, 2021

De acuerdo con la declaración de Rusia, los restos de la explosión no representan ninguna amenaza para la EEI, por lo que niegan las acusaciones por parte de Estados Unidos.

Por otro lado, a pesar de que el material de la estación de Rusia pasó sin problemas junto a la EEI, según el portavoz de Estados Unidos, el peligro seguía latente para los astronautas.

Esta prueba aumentará significativamente el riesgo para los astronautas y cosmonautas de la Estación Espacial Internacional, así como para otras actividades de vuelo espacial humano.

|Twitter: @roscosmos

Durante la conferencia de prensa, el portavoz de Estados Unidos también agregó que este acto irresponsable por parte de Rusia pone en peligro la sostenibilidad a largo plazo de la órbita terrestre.

El comportamiento peligroso e irresponsable de Rusia pone en peligro la sostenibilidad a largo plazo del espacio exterior y demuestra claramente que las afirmaciones de ese país de oponerse al armamento del espacio son poco sinceras e hipócritas.

Por último, adelantaron que Estados Unidos y sus aliados ya trabajan para resolver este acto irresponsable.