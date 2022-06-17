EU aprueba vacuna de Pfizer y Moderna en niños de 6 meses en adelante

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer y Moderna contra Covid-19 en niños de seis meses a cuatro años de edad.

"La agencia determinó que los beneficios conocidos y potenciales de las vacunas Moderna y Pfizer-BioNTech Covid-19 superan los riesgos conocidos y potenciales en las poblaciones pediátricas autorizadas para el uso de cada vacuna", señaló la FDA en un comunicado.

La autorización de la FDA permite el uso de la vacuna de tres dosis de Pfizer para niños de seis meses a 4 años, fabricada con el socio alemán BioNTech, y la vacuna de dos dosis de Moderna para niños de seis meses a 5 años.

La dosis de Moderna estaba aprobada únicamente para adultos de 18 años o más, mientras que la de Pfizer-BioNTech estaba avalada para niños y adultos a partir de los cinco años.

Today, we authorized emergency use of the Moderna COVID-19 Vaccine and the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for the prevention of COVID-19 to include use in children down to 6 months of age. https://t.co/DFnvVyQ8n6 pic.twitter.com/mXuN3oqZaa — U.S. FDA (@US_FDA) June 17, 2022

FDA autoriza la vacuna de Moderna en niños de 6 a 17 años

La FDA autorizó también el uso de la vacuna de Moderna para niños y adolescentes de 6 a 17 años. Hasta ahora, solo la vacuna de Pfizer estaba disponible para este grupo de edad.

El gobierno del presidente Joe Biden, prevé un plan operativo para entregar 10 millones de vacunas contra Covid-19 en Estados Unidos, destinadas exclusivamente a bebés y niños pequeños de hasta 5 años.

Pese a la aprobación de la FDA, la vacuna contra Covid-19 no estará ampliamente disponible en farmacias y hospitales hasta que los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) den su visto bueno, algo que podría ocurrir en algunas horas.

