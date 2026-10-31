Viven en México, pero cruzarán la frontera para votar: Ellos también decidirán el futuro de EU

Estados Unidos llevará a cabo sus elecciones de medio término el próximo martes 3 de noviembre, una jornada en la que se renovarán los 435 lugares de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños que integran el Senado.

Los resultados son de suma importancia para el gobierno federal, ya que este órgano tiene facultades para aprobar leyes, revisar decisiones del Ejecutivo y establecer límites a las acciones del presidente Donald Trump.

Estadounidenses que viven en México también votarán

La jornada electoral también involucrará a ciudadanos estadounidenses que actualmente viven fuera de su país, entre los que encuentran miles de personas que residen en México y que podrán participar en los comicios, aunque deberán cumplir con los procedimientos correspondientes para emitir su sufragio.

Es importante distinguir entre los ciudadanos estadounidenses que viven en territorio mexicano y los extranjeros que cuentan con residencia permanente en Estados Unidos.

Tener una Green Card no otorga el derecho a votar en elecciones federales ni estatales, pues esta facultad está reservada para quienes tienen la ciudadanía estadounidense, sin importar que vivan dentro o fuera del país.

#ElPoderDelVoto | ¡Texas define su futuro en las urnas! Desde El Paso, Azteca Noticias sigue una jornada electoral marcada por la contienda entre republicanos y demócratas. Gina Hinojosa y Verónica Escobar están entre las figuras clave. Así se vive en la frontera. Vía @reynaldolarar #EleccionesEU2026 https://t.co/3yrsL5DtMX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 31, 2026

¿Por qué las elecciones de EU son en martes?

Una de las particularidades del calendario electoral de Estados Unidos es que sus jornadas de votación se realizan los martes, a diferencia de otras naciones donde habitualmente se llevan a cabo en domingo, como México.

Esta costumbre tiene un origen histórico y está relacionada con una disposición aprobada por el Congreso hace más de 180 años.

El 23 de enero de 1845, el Legislativo estadounidense estableció una fecha común para que todos los estados eligieran a los representantes encargados de participar en la votación del presidente y el vicepresidente.

La legislación determinó que las votaciones se realizarían el martes siguiente al primer lunes de noviembre.

En el siglo XIX, buena parte de los habitantes trabajaba en actividades agrícolas y necesitaba tiempo para trasladarse hasta los centros de votación.

El domingo estaba reservado para actividades religiosas, mientras que el miércoles solía ser día de mercado en distintas comunidades.

