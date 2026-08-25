¿Buscas el amor en apps de citas? Las señales de alerta para evitar caer en estafas y no perder tu dinero

Un encuentro pactado por una app de citas terminó en un robo y la víctima inconsciente en CDMX. Tras la detención del presunto responsable, se han encendido las alertas por las estafas y engaños que existen en este tipo de plataformas, pero ¿cómo evitar el robo de mi dinero?

Señales de alerta para no caer en estafas de apps de citas

No caigas en trampas. Buscar pareja en internet implica riesgos que no deben pasarse por alto, por ello, te compartimos algunas recomendaciones clave para evitar convertirte en víctima de estafa en Ciudad de México.



Insistencia en cambiar de plataforma: Comienzan a pedirte hablar por WhatsApp o Telegram.

Exceso de afecto y amor: Expresan afecto extremo o enamoramiento profundo en cuestión de días, también se le conoce como " love boombing ".

". Respuestas extrañas: Utilizan frases genéricas que no responden a lo que preguntas, o caen en contradicciones sobre su vida personal.

No quieren verte en persona: Ponen pretextos constantes para cancelar encuentros presenciales o rechazan hacer videollamadas.

Muchos viajes: Afirman ser del mismo país que tú, pero aseguran trabajar en el extranjero de manera permanente.

Modus operandi de las estafas en apps de citas en CDMX

El modus operandi de las estafas en apps de citas comienzan cuando el delincuente utiliza un perfil para entablar comunicación con las víctimas, generando una falsa sensación de confianza y seguridad, la primera reunión se programa en un lugar público y concurrido, como una cafetería.

Una vez ganada la confianza de las víctimas, el agresor logra trasladar el encuentro a un espacio un poco más privado y controlado, por lo general el propio domicilio o departamento de las personas que serán afectadas.

Ya en el inmueble, aprovecha breves descuidos, como cuando la persona acude al baño, para adulterar las bebidas con sustancias somníferas sin que esta lo note. Al consumir la bebida alterada, la víctima quedará inconsciente por varias horas consecutiva.

En el lapso en el que la víctima está inconsciente, se aprovechan para llevar a cabo un saqueo integral del lugar, apoderándose de objetos de alto valor como joyas, relojes, dinero en efectivo, entre otras pertenencias.

Aprehendimos y obtuvimos la vinculación a proceso de José Félix “N” por su probable participación en el delito de robo agravado.



El análisis de videograbaciones y la declaración de la víctima permitieron identificar al imputado y, junto con otros datos de prueba, sustentaron la… pic.twitter.com/9Mq2QGCLP0 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 25, 2026

¿Qué hacer si fuiste víctima de estafa en redes sociales?

Si fuiste víctima de fraude en México, puedes denunciar ante el Ministerio Público, o llamar al “088” de la Guarda Nacional; sin embargo, la última opción solo es para realizar un reporte.

Por otro lado, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros (Condusef) compartió la página “Portal de Fraudes Financieros”, en el que se pueden denunciar teléfonos, sitios web, redes sociales y correos electrónicos.



Nombre de la persona que denuncia o del representante.

Domicilio o medio para recibir notificaciones de la persona que denuncia.

Relación de hechos en que se basa la denuncia y elementos para comprobarla.

Datos y ubicación de la persona a la que se denuncia.

Firma del denunciante o huella digital.