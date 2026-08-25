¡Le robaron hasta el auto! Lo conoció en una app de citas y terminó inconsciente

Lo que comenzó como un encuentro acordado mediante una aplicación de citas terminó con una persona inconsciente y el departamento prácticamente saqueado; la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó sobre la detención y vinculación a proceso de José Félix “N”, señalado por su probable participación en un robo agravado.

De acuerdo con la investigación, el acusado habría conocido a la víctima a través de una aplicación de citas. El encuentro ocurrió el 21 de junio de 2025 y comenzó en una cafetería; posteriormente, ambos se trasladaron al departamento del hombre, ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

Presuntamente adulteró la bebida de su acompañante

Ya en el inmueble, José Félix “N” habría aprovechado que la víctima se encontraba en el baño para manipular su bebida. Después de consumirla, el hombre perdió el conocimiento.

La víctima recuperó la conciencia hasta el día siguiente y entonces descubrió que su acompañante ya no estaba en el departamento. También notó que varios de sus objetos habían desaparecido.

Entre los bienes presuntamente robados se encontraban tarjetas bancarias, joyas, relojes, dinero en efectivo que estaba dentro de una caja fuerte, una bicicleta y el vehículo de la víctima.

El caso comenzó a tomar forma a partir de las diligencias realizadas por la Policía de Investigación (PDI). A solicitud del Ministerio Público, los agentes analizaron videograbaciones relacionadas con los hechos, lo que permitió establecer la identidad del probable responsable.

Aprehendimos y obtuvimos la vinculación a proceso de José Félix “N” por su probable participación en el delito de robo agravado.



El análisis de videograbaciones y la declaración de la víctima permitieron identificar al imputado y, junto con otros datos de prueba, sustentaron la… pic.twitter.com/9Mq2QGCLP0 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 25, 2026

Detectan otros tres casos con un patrón similar

Las investigaciones también llevaron a la Fiscalía a revisar sus bases de datos. De acuerdo con la institución, ese análisis permitió encontrar que José Félix “N” estaría relacionado con otras tres carpetas de investigación por hechos que presentan un patrón similar.

La Fiscalía señaló que esas indagatorias corresponden a casos en perjuicio de personas de la comunidad LGBTTTIQ+. La existencia de estas investigaciones será materia del seguimiento que realicen las autoridades.

Otro elemento clave apareció durante la investigación: se detectaron cargos realizados en Puebla con algunas de las tarjetas que habían sido sustraídas a la víctima.

Esa información permitió a los agentes establecer una línea de búsqueda fuera de la Ciudad de México y ubicar al señalado en territorio poblano.

Lo detienen en Puebla y queda en prisión preventiva

El 21 de agosto de 2026, agentes de la PDI ejecutaron la orden de aprehensión contra José Félix “N” en Puebla, con apoyo de la Fiscalía General del Estado de esa entidad.

Ese mismo día, el Ministerio Público presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba reunidos durante la investigación. Tras analizar los elementos expuestos, un juez determinó vincular a proceso al imputado por su probable participación en el delito de robo agravado.

Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se estableció un periodo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía CDMX indicó que continuará con las indagatorias para esclarecer tanto este caso como las investigaciones en las que el detenido presuntamente estaría relacionado.