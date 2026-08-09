Conoce a hombre en app de citas, lo droga y le quita hasta el auto: Nuevo modus operandi del robo de automóviles en CDMX

Ojito con las nuevas estafas. La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó la detención y vinculación a proceso de una mujer por su presunta participación en el delito de robo agravado de un auto en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, en CDMX, pero ¿cómo fue el modus operandi?

La mujer fue identificada como Ivette "N", quien habría participado en el robo del vehículo el pasado 17 de abril del 2025.

Del encuentro al robo: Así fue la cita por app en hotel de la colonia Escandón

Los primeros informes revelan que la víctima conoció a Ivette "N" a través de una aplicación de citas, acordaron reunirse en un hotel, ubicado en la colonia Escandón. Durante el encuentro bebieron una copa de vino, después el hombre perdió el conocimiento.

Al despertar, la víctima se percató que Ivette "N" ya no se encontraba en la habitación de hotel, por lo que tomó la decisión de revisar sus pertenencias.

El hombre se dio cuenta que ya no contaba con dinero en efectivo, su teléfono celular y otras pertenencias habían desaparecida. Además, su vehículo ya no se encontraba en el establecimiento.

Obtuvimos la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva contra Ivette “N” por su probable participación en el robo de un vehículo y otras pertenencias. La víctima la conoció mediante una aplicación de citas y, durante un encuentro en un hotel, perdió el… pic.twitter.com/EGary83fhF — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 8, 2026

La ruta de la huida: Del hotel en la Escandón a la autopista México-Puebla

Las investigaciones revelaron que la mujer salió de la habitación para reunirse con otro hombre en el lobby del hotel; ambos se retiraron a bordo del vehículo de la víctima, que se encontraba inconsciente en la habitación rumbo a la México-Puebla.

El video de una cámara de seguridad reveló que al salir del establecimiento, ubicado en la Miguel Hidalgo, los responsables emprendieron su camino hasta la autopista México-Puebla.

Ivette "N", en compañía de otro hombre, eran seguidos por otro automóvil y que posteriormente fueron entregados a otras personas.

Cayó en Puebla: Vinculan a proceso a Ivette “N” y va a prisión

La detención de Ivette "N" ocurrió el pasado 4 de agosto 2026, más de un años después del robo del vehículo, en las Lomas de Angelópolis, Puebla.

Ivette celebró su audiencia el 6 de agosto 2026, en la que las autoridades tomaron la decisión de vincularla a proceso, imponiéndole prisión preventiva y fijando un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones.

Por su parte, la Fiscalía de la CDMX continuará con las investigaciones necesarias para localizar a los otros participantes del robo de auto en la Miguel Hidalgo.