“El premio mayor” un término tomado de internet volvió a sonar en redes la semana pasada, cuando varios sistemas importantes fallaron en cadena. Primero cayó el servicio global de Microsoft; después, la Administración Federal de Aviación frenó vuelos en Estados Unidos. Luego fallaron Workday, Chase Bank, United Airlines, Apple y la red interna de la Agencia de Seguridad Nacional. Ante el caos, usuarios de Bluesky lanzaron la duda: ¿ya estamos viviendo este escenario?

¿Qué es “el premio mayor” y por qué todos hablan de esto?

El escritor William Gibson inventó el término en 2014 para su novela The Peripheral. En esa trama, el 80% de la humanidad desaparece tras una cadena gradual de crisis ambientales, económicas y políticas, similar a un fenómeno climático con múltiples causas. Hoy, otras noticias avivan el morbo: México, Bolivia y Estados Unidos perdieron su estatus libre de sarampión; Florida sufrió inundaciones por más de 30 centímetros de lluvia, y Gran Bretaña registró su peor cosecha de cereales en cuatro décadas tras el verano más caluroso de la historia.

¿De verdad ya llegamos a ese momento?

Los expertos frenan el pánico, aunque ven focos rojos. Luke Kemp, investigador de riesgo existencial, explica que vivimos una “policrisis” y que la caída de Outlook exhibió cuánto depende el mundo de pocas empresas de Silicon Valley. Aun así, aclara que solo la retrospectiva confirma un colapso. En cambio el experto, Zachary Kallenborn liga el revuelo a nuestras ansiedades y destaca que los países ofrecen resistencia.

¿Hay motivos para preocuparse?

Aunque nadie anuncia el fin del mundo, el astrofísico Daniel Holz pide actuar ya. El Reloj del Juicio Final, del consejo que preside, marca 85 segundos para la medianoche, su punto más cercano al desastre desde 1947. Para Holz, estos apagones muestran que la infraestructura global exige inversión urgente antes de provocar una avalancha. El hecho de que tantas interrupciones parecieran ocurrir simultáneamente podría concienciar a la gente sobre las graves vulnerabilidades de nuestros sistemas.

Con información de CNN