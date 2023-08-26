Mueren 12 aficionados aplastados en una estampida en estadio de Madagascar

Al menos 12 aficionados murieron aplastados en el estadio nacional de Madagascar durante una estampida humana cuando trataban de ingresar al recinto para presenciar la apertura de los Juegos de las Islas del Océano Índico.

Además otras 80 personas resultaron heridas durante el disturbio que se reportó la tarde de este viernes, informó el primer ministro Christian Ntsay, añadió que 11 de los lesionados se encuentran en estado crítico.

“El Estado se hará cargo del cuidado de los 80 heridos, entre los cuales 11 necesitan intervención quirúrgica“, declaró tras visitar a las víctimas en el hospital.

Estampida en Madagascar deja por lo menos 12 personas muertas. pic.twitter.com/u6NN3p7JeO — Airto Cortez / 16K (@Comando_Activo1) August 25, 2023

De acuerdo con medios locales, en el estadio había alrededor de 50 mil personas haciendo filas para tratar de ingresar; sin embargo, en un momento comenzaron los empujones, hasta que ocurrió el aplastamiento.

Las personas se encontraban en el estadio esperando entrar para ver la inauguración de los Juegos de las Islas del Océano Índico que fueron creados por el Comité Olímpico Internacional (COI) en 1977 e incluyen a atletas de Mauricio, Seychelles, Comoras, Madagascar, Mayotte, Reunión y Maldivas.

No quedó claro de inmediato qué causó el aplastamiento, pero al menos 15 personas murieron en un incidente similar en el estadio Mahamasina en 2019.

Video de la estampida humana en Madagascar

En redes sociales comenzaron a circular videos de momentos después de la estampida humana, donde se podía ver a varias personas sentadas en el piso esperando recibir atención médica.

También se podían escuchar los gritos de los heridos por el aplastamiento, algunos estaban en camillas para ser trasladados a hospitales cercanos para recibir la ayuda médica necesaria.

Una estampida de aficionados que intentaban entrar en el estadio nacional de Madagascar para asistir a la ceremonia de apertura de los Juegos de las Islas del Océano Índico ha dejado al menos 12 muertos y unos 80 heridos, 11 de ellos en estado crítico. pic.twitter.com/w04WWjrTkH —  ༒ ❦𝓜𝓲𝓼𝓼⋆𝓐𝓵𝓮𝔁𝓪𝓷𝓭𝓻𝓪 ༒ᵒᶠᶠᶤᶜᶤᵃˡ (@AlexaMargRevo) August 25, 2023

En algunas fotografías se veían los cuerpos de varias personas, una encima de la otra, mientras la policía local trataba de levantar los cadáveres para rescatar a quienes siguieran con vida.

Con información de Reuters