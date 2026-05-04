Qué alternativas tiene Washington si Rubén Rocha Moya no es extraditado

Dado el panorama diplomático actual en mayo de 2026, la imputación de Rubén Rocha Moya -quien pidió licencia como gobernador de Sinaloa- por el Distrito Sur de Nueva York ya creó un importante punto muerto de “soberanía vs. seguridad” entre el gobierno de México y el de Estados Unidos.

1. El efecto de la licencia de Rubén Rocha Moya

El hecho de que Rubén Rocha Moya haya solicitado licencia temporal, ha sido interpretado por el Departamento de Justicia y por analistas en Estados Unidos no como un acto de “convicción republicana”, sino como un allanamiento del camino para su captura o extradición.

2. La negociación de Enrique Inzunza Cázares

Respecto al senador Enrique Inzunza Cázares, la información que circula en medios de investigación y en fuentes judiciales en Washington apunta a una estrategia de “supervivencia legal”.

Búsqueda de inmunidad: Se reporta que el equipo legal de Inzunza —quien tiene formación en Derecho constitucional— ha establecido contactos iniciales con fiscales del Distrito Sur de Nueva York. El objetivo sería obtener un acuerdo de culpabilidad o inmunidad parcial a cambio de convertirse en “testigo material”.

Se reporta que el equipo legal de Inzunza —quien tiene formación en Derecho constitucional— ha establecido contactos iniciales con fiscales del Distrito Sur de Nueva York. El objetivo sería obtener un acuerdo de culpabilidad o inmunidad parcial a cambio de convertirse en “testigo material”. ¿Qué ofrece a cambio?: La “moneda de cambio” de Inzunza sería información interna sobre cómo se operaron los sobornos y la logística entre el gobierno estatal de Sinaloa y la facción de “Los Chapitos”

La “moneda de cambio” de Inzunza sería información interna sobre cómo se operaron los sobornos y la logística entre el gobierno estatal de Sinaloa y la facción de Postura del Departamento de Justicia de EU: Hasta el momento, el DOJ mantiene una postura rígida. Tradicionalmente, para otorgar inmunidad a un funcionario de tan alto rango, Estados Unidos exige pruebas documentales irrefutables (registros financieros, comunicaciones interceptadas o grabaciones) que involucren a niveles aún más altos o que aseguren la condena definitiva de los líderes del cártel.

La protección oficial del gobierno mexicano para Rubén Rocha Moya

Si el gobierno mexicano continúa negándose a la solicitud de extradición —citando la falta de “pruebas irrefutables”— Estados Unidos tiene varias herramientas de escalada a su disposición, que van desde la presión diplomática hasta medidas económicas que afectarían no solo al Estado, sino también al sector privado mexicano.

Estas son las posibles respuestas de Estados Unidos ante una negativa:

1. Vinculación comercial y económica (accionando la palanca del T‑MEC)

Con la revisión del T‑MEC actualmente en curso, Washington está en una posición sólida para vincular los beneficios comerciales con la cooperación en seguridad.

Amenazas arancelarias: La administración estadounidense podría imponer aranceles específicos o amplios, argumentando que la falta de acción de México frente a la “narco‑corrupción” gubernamental constituye un incumplimiento del Estado de Derecho necesario para un comercio estable.

Una declaración así golpearía a México en todos los frentes, desalentando a otros socios comerciales a invertir en el país. Si los productos hechos en México dejan de tener ventajas comerciales, ¿qué sentido tendría para las armadoras alemanas, coreanas y japonesas seguir produciendo en México?

¿Qué incentivo tendrían empresas de todo el mundo para aprovechar la cercanía con Estados Unidos si el mayor mercado del planeta les cierra las puertas?

Esto afectaría enormemente el clima de inversión: Estados Unidos podría emitir advertencias formales a inversionistas o reducir la calificación de “fiabilidad” de México, citando corrupción institucional y falta de cooperación judicial.

2. Sanciones diplomáticas y personales

Si la vía legal del tratado de extradición se bloquea, Estados Unidos podría pasar a sanciones administrativas y financieras.

Revocación de visas: El Departamento de Estado ya ha revocado decenas de visas a asociados y familiares de funcionarios mexicanos. Esto podría ampliarse para incluir al círculo cercano de Rocha, a sus socios comerciales y a quienes lo apoyen públicamente.



Designaciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros: El Departamento del Tesoro podría designar al gobernador con licencia y a sus asociados bajo la Ley “Kingpin”. Esto congelaría de inmediato cualquier activo en EU y prohibiría a ciudadanos o bancos estadounidenses realizar transacciones con personas o empresas vinculadas al gobernador o a los otros acusados.

El objetivo sería aniquilar financieramente su capacidad de operar internacionalmente.

3. Acciones unilaterales de aplicación de la ley

La historia y los precedentes legales ofrecen a Estados Unidos alternativas agresivas a la extradición formal:

Operaciones de engaño: Agencias como la DEA o el FBI podrían intentar atraer al acusado a un tercer país con mejores condiciones de extradición o a aguas/espacio aéreo internacional.

Agencias como la DEA o el FBI podrían intentar atraer al acusado a un tercer país con mejores condiciones de extradición o a aguas/espacio aéreo internacional. Precedente Álvarez‑Machain: Bajo el fallo de la Corte Suprema de 1992 (Estados Unidos vs. Álvarez‑Machain), EU sostiene que una persona puede ser juzgada en tribunales estadounidenses incluso si fue llevada por la fuerza desde su país de origen. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, lo anterior provocaría una ruptura diplomática severa.

Bajo el fallo de la Corte Suprema de 1992 (Estados Unidos vs. Álvarez‑Machain), EU sostiene que una persona puede ser juzgada en tribunales estadounidenses incluso si fue llevada por la fuerza desde su país de origen. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, lo anterior provocaría una ruptura diplomática severa. Filtración de inteligencia: Para presionar a México, el Departamento de Justicia podría desclasificar pruebas o testimonios que eleven el costo político de proteger a Rubén Rocha Moya.

4. Enjuiciamiento interno (Acción del Artículo 4)

Si la extradición se deniega formalmente porque el acusado es ciudadano mexicano, EU puede invocar el Artículo 4 del Código Penal Federal de México, que permite juzgar en México a ciudadanos por delitos cometidos en el extranjero. Estados Unidos entregaría su expediente probatorio a la Fiscalía General de la República Mexicana.

Sin embargo, se suele considerar esta vía como un “último recurso”, porque, Estados Unidos pierde todo control sobre el proceso judicial y la sentencia.

El clima político actual

En conclusión, la situación es especialmente delicada debido a la reciente fricción por la actividad no autorizada de la CIA en Chihuahua. La exigencia del Gobierno Federal de “pruebas irrefutables” sugiere que México está tratando este caso como una prueba de su soberanía nacional.

Si EU recurre a medidas unilaterales agresivas, corre el riesgo de colapsar la cooperación en seguridad que ambas naciones han intentado estabilizar durante el último año.

El único elemento que falta por considerar es el ánimo presidencial de Donald Trump. Cuanta tolerancia tendrá, si llega a concluir que México, se burló de la petición estadounidense para terminar con los funcionarios públicos que trabajan a favor de los carteles.

