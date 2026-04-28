FGR indaga caso de agentes de la CIA en Chihuahua: detalles de qué investigará

El caso de la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en el estado de Chihuahua ha llegado a las manos de la Fiscalía General de la República (FGR) luego de la muerte de dos agentes de Estados Unidos.

Esto luego de que dos agentes encubiertos de la CIA y dos oficiales de la Fiscalía de Chihuahua murieron tras un accidente cuando iban en una camioneta por una zona serrana.

Los agentes de la CIA y de la fiscalía estatal, entre ellos, Pedro Ramón Oseguera Cervantes, regresaban de un operativo tras con el que encontraron dos laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas como metanfetamina.

Muerte de agentes destapa posible operación de la CIA en México

FGR anuncia dos investigaciones por caso de agentes de la CIA en Chihuahua

Este martes 28 de mayo de 2026, la FGR dio a conocer que integra dos investigaciones, con motivo de los hechos ocurridos en días pasados en la Sierra del Pinal, estado de Chihuahua.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chihuahua inició las indagatorias derivado de la investigación realizada por la Fiscalía de Chihuahua, institución que refirió que inició esa indagatoria desde hace meses, situación que en ese momento la FGR desconocía.

¿Qué investigará la FGR tras muerte de dos agentes de la CIA en operativo en Chihuahua?

La FGR investigará el hallazgo los laboratorios para elaborar narcóticos sintéticos entre los municipios de Morelos y Guachochi.

La segunda investigación se inició, por noticia criminal, luego de que César Jáuregui Moreno, ahora exfiscal de Chihuahua, confirmó la muerte de cuatro elementos tras un accidente ocurrido mientras regresaban de un operativo contra el crimen organizado.

La indagatoria por la presencia de personas extranjeras, por sus características y relevancia, además de considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional, se determinó continuarla en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la FECOR.

Fiscalía de Chihuahua entrega información a FGR

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua remitió copia de la carpeta de investigación a la FGR, en tanto, los datos indagados por la fiscalía estatal se encuentran en análisis.

Hoy la fiscalía federal indicó que "a partir de lo ocurrido, se investiga la comisión de posibles delitos de competencia de la FGR, con el fin de esclarecer los hechos y, en su caso, deslindar responsabilidades de cualquier persona que haya participado".

