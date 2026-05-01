Así fue como “Los Chapitos” llevaron a ganar la gubernatura a Rubén Rocha Moya en 2021

La crisis que hoy sacude al gobierno de Rubén Rocha Moya no nació de un hecho aislado. Para entender el presente, es necesario regresar al lunes 23 de agosto de 2021. Ese día, lo que parecía una queja política de la oposición se convirtió en una alerta internacional sobre el peligro que corría la democracia en México ante la supuesta intervención del crimen organizado en las urnas.

La Fiscalía de la morenista @ErnestinaGodoy_ protege con uñas y dientes al narco-gobernador #RochaMoya



La @FGRMexico señaló que las imputaciones contra @rochamoya_ , no corresponden a un proceso de extradición formal, sino a un requerimiento de medida cautelar para una… pic.twitter.com/93cZBVu2wd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 1, 2026

La denuncia ante la OEA: El primer grito de alerta

En aquella fecha, los entonces dirigentes nacionales del PRD, PAN y PRI —Jesús Zambrano, Marko Cortés y Alejandro "Alito" Moreno— viajaron a Washington para presentar una denuncia formal ante la Organización de los Estados Unidos Americanos (OEA). El eje de la acusación era contundente: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador habría permitido que el narcotráfico operara activamente en los procesos electorales, con especial énfasis en Sinaloa.

Alito Moreno exige extradición de Rubén Rocha Moya tras cargos de la DEA, entrevista en Hechos AM

Según el expediente entregado al organismo internacional, la victoria de Rubén Rocha Moya no fue producto únicamente del voto ciudadano, sino de una estructura de presión orquestada por grupos criminales.

"Los Chapitos" como operadores electorales

El documento presentado ante la OEA señalaba específicamente a la facción de "Los Chapitos" como el brazo ejecutor que habría favorecido el triunfo de Morena en la entidad. En el expediente ya se advertían los puntos que hoy, en 2026, forman parte de las investigaciones del Departamento de Justicia de EE. UU.:



Nexos directos: El documento ya acusaba la existencia de vínculos entre el entonces candidato y el Cártel de Sinaloa.

El documento ya acusaba la existencia de vínculos entre el entonces candidato y el Cártel de Sinaloa. Intimidación: Se denunciaron "levantones" y amenazas contra operadores políticos de la oposición durante la jornada electoral de 2021.

Se denunciaron "levantones" y amenazas contra operadores políticos de la oposición durante la jornada electoral de 2021. Intervención sistémica: La denuncia alertaba que Sinaloa se había convertido en el laboratorio de una nueva forma de control político basado en la complicidad con el crimen.

Un historial de advertencias ignoradasLo que en 2021 fue calificado por el oficialismo como una estrategia de la oposición para desacreditar el triunfo de Rocha Moya, hoy cobra una relevancia distinta. Aquella advertencia sobre el surgimiento de un "narcogobernador" dejó de ser un discurso partidista para integrarse en un expediente global que hoy tiene al mundo entero esperando una respuesta clara de las instituciones mexicanas.

La historia parece darle la razón a ese expediente olvidado: la sombra que hoy persigue a Rocha Moya fue proyectada desde el día en que recibió su constancia de mayoría.

