¿Vives en una de ellas? El mapa de las colonias que más se inundan en CDMX

La temporada de lluvias en la CDMX representa un desafío constante para la infraestructura urbana y los ciudadanos que transitan ella, pues son quienes se enfrentan a las vicisitudes. Ante este escenario, es fundamental que la ciudadanía identifique las áreas críticas (como las colonias que más se inundan) que históricamente han registrado mayores niveles de acumulación de agua.

El Atlas de Riesgos de la capital funciona como una herramienta esencial para localizar las colonias y vialidades con mayor susceptibilidad a sufrir encharcamientos severos, permitiendo a los residentes tomar medidas preventivas frente a fenómenos meteorológicos intensos.

¿Qué alcaldías registran más inundaciones en la CDMX?

Las demarcaciones que presentan una mayor incidencia de estos eventos se concentran principalmente en zonas con topografía baja o deficiencias en sus redes de drenaje.

Entre las alcaldías con registros más elevados de afectaciones se encuentran Gustavo A. Madero: La Laguna Ticomán y Lindavista, Azcapotzalco: Parque Tezozómoc y la zona de la exrefinería 18 de marzo, Miguel Hidalgo: Hipódromo de las Américas y colonia Reforma Social, Cuajimalpa: Colonia Zedec Santa Fe, Tláhuac: La Ciénega y los alrededores de la estación del Metro Chapultepec: Acumulaciones de agua en varias secciones del bosque , donde el volumen pluvial rebasa frecuentemente la capacidad de desalojo de las tuberías.

¿Qué hacer en caso de una inundación?

Ante una inundación, la prioridad absoluta es resguardar la integridad física. Si te encuentras en la calle, evita caminar o conducir por corrientes de agua, ya que su fuerza y profundidad pueden ser engañosas.

Busca refugio en zonas altas, mantente alejado de instalaciones eléctricas, postes de luz o alcantarillas destapadas y sigue siempre las instrucciones del personal de Protección Civil.

Si estás dentro de un inmueble, desconecta el suministro eléctrico y cierra las llaves de gas para prevenir accidentes. Evita tocar cualquier aparato eléctrico si el suelo está húmedo o si el agua ha ingresado a la propiedad. Mantente informado mediante fuentes oficiales y, si las autoridades indican una evacuación, retírate de inmediato siguiendo las rutas establecidas hacia los puntos de reunión seguros.

¿Por qué se inundan estas colonias de la CDMX?

Factores como la acumulación de residuos sólidos en coladeras, la creciente urbanización que impermeabiliza el suelo y la falta de mantenimiento en el sistema hidráulico son las causas primordiales detrás de estas inundaciones recurrentes.

¿Cómo consultar el Atlas de Riesgos de la CDMX? (vialidades más inundadas)

El Atlas de Riesgos de la Ciudad de México ofrece una plataforma detallada donde se despliegan las áreas con niveles de riesgo alto y medio. Este recurso permite a los usuarios verificar si su domicilio o sus rutas cotidianas de traslado se encuentran cerca de puntos críticos o arterias viales con historial de anegaciones. Conocer esta información es vital para diseñar rutas alternas durante tormentas.

Recomendaciones para proteger tu auto durante una inundación

La seguridad vehicular también es una prioridad ante las precipitaciones. Se recomienda evitar circular por bajopuentes o calles con corrientes de agua que superen la mitad de la altura de las ruedas. En caso de que el vehículo se apague durante un encharcamiento, no se debe intentar encenderlo, ya que esto puede dañar gravemente el motor.

De igual forma, ante cualquier situación de emergencia, priorizar su bienestar físico, mantenerse alejada de instalaciones eléctricas y estar atenta a los avisos emitidos por las autoridades de Protección Civil.

La preparación y el uso de los datos geográficos disponibles son las mejores defensas para minimizar los riesgos materiales y personales durante los meses más lluviosos del año en la metrópoli.