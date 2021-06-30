Manifestantes derriban estatua de Cristóbal Colón en Colombia

Un grupo de manifestantes tiró la estatua de Cristóbal Colón que se encontraba en la ciudad de Barranquilla, en Colombia, informó la Policía.

Medios locales de Colombia reportaron que los manifestantes gritaban “¡Cristóbal asesino!”, mientras derribaban la estatua de Cristóbal Colón, que estaba en un barrio céntrico de Barranquilla.

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Los manifestantes le colocaron una capucha a la estatua y una soga en el cuello, después la ataron con cuerdas para derribarla. Cuando el monumento de Cristóbal Colón cayó, los asistentes en la protesta le quitaron la cabeza y lo vandalizaron con algunas frases como: “por nuestros muertos”.

El grupo arrastró la figura de Cristóbal Colón por las calles principales de Colombia, de acuerdo con medios locales.

Policía documenta ataques a Cristóbal Colón y otros personajes

El titular de la policía de Colombia, Jorge Luis Vargas, aseguró que la estatua de Cristóbal Colón no fue la única vandalizada, ya que también en otras ciudades del país se registraron destrozos a figuras de Isabel la Católica, Gonzalo Jiménez de Quesada y Sebastián de Belalcázar, estos últimos conquistadores españoles.

Por estos hechos, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, aseguró que se castigará a quienes hayan participado en los actos vandálicos en contra de la estatua de Cristóbal Colón.

La violencia solo genera más violencia. Los invito a despojarse del odio y construir un país mejor. No hemos reprimido -¡ni lo haremos!- la protesta pacífica, expresó en su cuenta de Twitter.

La estatua de Cristóbal Colón fue una donación de una colonia italiana para conmemorar los 400 años del descubrimiento de América, celebrados en 1892, pero fue colocada 18 años después de la que fue la calle principal de la ciudad de Barranquilla.

La violencia solo genera más violencia. Los invito a despojarse del odio y construir un país mejor. No hemos reprimido -¡ni lo haremos!- la protesta pacífica, pero sí ordenamos continuar identificando, capturando y judicializando a quienes cometen actos vandálicos y terroristas. pic.twitter.com/O9Bo007v9A — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) June 28, 2021

Protestas en Colombia van contra estatuas

Desde abril, las protestas en Colombia por la reforma tributaria de Iván Duque no han cesado y recientemente su blanco han sido monumentos y estatuas, como la de Cristóbal Colón.

Este martes, un funcionario del gobierno de Colombia aseguró que la administración de Duque está abierta al diálogo con los líderes de las manifestaciones si no hay vandalismo, pues de lo contrario lo enfrentarán de forma enérgica.

La cabeza quitada a la estatua de Cristóbal Colón es ahora arrastrada por la calle Murillo. #Barranquilla pic.twitter.com/7IOesds6YV — ADN Barranquilla (@adnbarranquilla) June 28, 2021

Decir que no hay voluntad de negociar simplemente no tiene ningún asidero en la realidad” expresó Emilio Archila, alto consejero presidencial.

El funcionario reveló que aunque el Comité Nacional de Paro se levantó de una mesa de diálogo, el gobierno de Colombia logró acuerdos regionales en las últimas semanas que permitieron suspender protestas y bloqueos.

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