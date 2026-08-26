“Creyeron que pronto habría cura”: Este fue el destino de los ‘frikis cubanos’ que se inyectaron VIH para evitar los trabajos forzados ordenados por Castro en los 90

Durante el auge del "Periodo Especial" tras la caída de la Unión Soviética en la década de 1990, Cuba atravesó una de sus crisis económicas y sociales más severas. En medio de la escasez generalizada y un estricto control estatal, un grupo de jóvenes contraculturales conocidos como los "frikis" protagonizó un fenómeno desesperado e inédito: inyectarse voluntariamente sangre contaminada con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) para ser recluidos en sanatorios estatales.

El movimiento friki englobaba a jóvenes fanáticos del rock, el heavy metal y el punk. Con melenas largas, ropa rota y tatuajes, estos jóvenes rechazaban los dogmas del gobierno encabezado por Fidel Castro, convirtiéndose en objetivo constante de acoso policial, arrestos por "peligrosidad social" y traslados a campos de trabajo o prisiones.

La enfermedad como escapatoria

A finales de la década de 1980, ante la irrupción global del SIDA, el gobierno de Cuba implementó un sistema de confinamiento obligatorio para todas las personas diagnosticadas con VIH. El principal centro de reclusión sanitaria fue el sanatorio Los Cocos, ubicado en la finca El Pinar, en las afueras de la ciudad de La Habana.

A diferencia de la escasez alimentaria y la represión que se vivía en las calles cubanas, los sanatorios estatales ofrecían a los internos beneficios insólitos para la época:

Alimentación garantizada: Tres comidas completas al día con carnes, lácteos y frutas.

Tres comidas completas al día con carnes, lácteos y frutas. Refugio y libertad de expresión: Capacidad para escuchar música rock , dejarse el cabello largo y convivir sin el acoso de la policía.

Capacidad para escuchar música , dejarse el cabello largo y convivir sin el acoso de la policía. Atención médica y medicamentos: Alojamiento en habitaciones privadas y acceso a cuidados hospitalarios básicos.

Frente a la persecución callejera, muchos frikis comenzaron a percibir el sanatorio no como una prisión médica, sino como un refugio de libertad. Convencidos por rumores de que la comunidad científica internacional desarrollaría una cura definitiva contra el VIH en un plazo breve, cientos de jóvenes buscaron el contagio intencional.

Su contagio tuvo consecuencias fatales

Para poder ser admitidos a Los Cocos, los jóvenes extraían sangre de pacientes seropositivos dentro del sanatorio para inyectársela directamente en las venas. El procedimiento, realizado en la clandestinidad y sin medidas higiénicas, provocó que la infección se propagara rápidamente dentro de la subcultura rockera de La Habana, Pinar del Río y Santa Clara.

Sin embargo, las expectativas de los jóvenes se estrellaron contra la realidad médica de los años 90. El tratamiento con medicamentos antirretrovirales aún no estaba plenamente desarrollado ni disponible de forma masiva en la isla, por lo que el desarrollo del SIDA resultó devastador.

El triste final de una generación

Para cuando las terapias antivirales de gran intensidad comenzaron a extenderse a nivel mundial a finales de los años noventa, la gran mayoría de los frikis que se infectaron intencionalmente ya había fallecido en los sanatorios cubanos.

A principios de los años 2000, el gobierno de Cuba modificó la legislación sanitaria y puso fin al confinamiento obligatorio en los sanatorios, permitiendo que los pacientes con VIH recibieran tratamiento ambulatorio en sus hogares. El sanatorio Los Cocos pasó a operar como un centro de atención voluntario y de consulta externa.

El fenómeno de los frikis que prefirieron contraer una enfermedad mortal antes que someterse al control policial y al trabajo forzado permanece como uno de los episodios más oscuros e impactantes de la historia social reciente de Cuba.