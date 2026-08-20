Estos son los 3 meses con el pico máximo de intensidad de “El Niño” por sus efectos

El fenómeno de "El Niño" se encuentra en una fase clara de fortalecimiento y que seguirá en ese sentido en los próximos meses donde tenemos cada vez más cerca los meses en que tendrá su mayor pico de intensidad con probabilidad del 95%. Sigue leyendo que enseguida te lo explicamos mejor.

De acuerdo con el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño, desde este agosto el fortalecimiento de este fenomeno en el Pacífico Ecuatorial, es impulsado por anomalías cálidas superficiales y subsuperficiales significativas.

De las afectaciones que trae "El Niño" los pronósticos del ENOS señalan que las condiciones cálidas se mantendrán con alta probabilidad y apuntan a un periodo crítico hacia el cierre del año.

Meses de pico máximo de instensidad de "El Niño"

De acuerdo con las estimaciones científicas, los modelos indican que en esta ocasión "El Niño" podría alcanzar su pico máximo de intensidad calificado como muy fuerte, entre los meses de octubre y diciembre de 2026.

Este incremento en la intensidad proyectada para el último trimestre del año estará acompañado por temperaturas del aire anormalmente altas en gran parte de Sudamérica.

Menos alimento para la fauna marina por el fenómeno de “El Niño"



El fenómeno de #ElNiño no solo genera afectaciones en el clima, sino también en la cantidad de alimento para la fauna marina.



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"El pronóstico del ENOS para el trimestre septiembre – noviembre de 2026 prevé condiciones cálidas con una probabilidad del 100%, con permanencia hasta inicios de 2027. Los modelos señalan, con una probabilidad del 95%, un pico de intensidad muy fuerte para el período octubre-diciembre y una probabilidad del 69% que la magnitud del evento supere los registros históricos (desde 1950)", se lee en la información emitida por el CIIFIEN.

¿Dónde se sentirá más los efectos de "El Niño"?

Las regiones que experimentarán las mayores anomalías térmicas, donde oscilarán entre los 2.0°C y 3.0°C por encima de lo normal, incluyen a países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Brasil.

Según el informe, en cuanto a los patrones de precipitación, se prevén lluvias superiores a lo normal en la costa de Ecuador, el sur de Brasil, partes de Bolivia y Paraguay, además del centro de Chile.

El fenómeno de El Niño no solo provoca sequías y fenómenos extremos: también amenaza empleos y reduce ingresos en América Latina y el Caribe.



Sectores como la agricultura, la pesca y la ganadería figuran entre los más vulnerables ante sus efectos.https://t.co/NLhYrmDta9 pic.twitter.com/4AUPP5mYU1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 5, 2026

En contraste, se esperan condiciones de precipitaciones por debajo del promedio histórico para el norte de la región, abarcando a Colombia, Venezuela, las Guayanas y el sur de Chile, marcando el pulso climático que se extenderá al menos hasta el primer trimestre de 2027.

