Captan “fantasma” de estrella gigante que explotó hace 11 mil años

Las secuelas de la muerte explosiva de una estrella gigante se ven en una imagen que fue publicada este lunes (31 de octubre de 2022) por el Observatorio Europeo Austral.

En la imagen del "fantasma" de la estrella gigante que explotó hace 11 mil años, se muestran inmensos filamentos de gas brillante que salieron despedidos al espacio durante la supernova.

Investigadores estiman que antes de explotar al final de su ciclo vital, la estrella gigante tenía una masa al menos ocho veces mayor que nuestro sol. Esta estrella se encontraba en nuestra galaxia (la Vía Láctea) a unos 800 años luz de la Tierra, en dirección a la constelación de Vela. Cabe señalar que un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, 9.5 billones de kilómetros.

La inquietante imagen del "fantasma" de la estrella gigante, muestra nubes de gas que parecen zarcillos rosas y naranjas en los filtros utilizados por los astrónomos, y que cubren una extensión aproximadamente 600 veces mayor que nuestro sistema solar.

Bruno Leibundgut, astrónomo afiliado al Observatorio Europeo Austral (ESO por sus siglas en inglés), señala que: "La estructura filamentosa es el gas expulsado por la explosión de la supernova, que creó esta nebulosa. Vemos el material interior de una estrella cuando se expande en el espacio. Cuando hay partes más densas, parte del material de la supernova choca con el gas circundante y crea parte de la estructura filamentosa".

3/ Dive into the details of the Vela supernova remnant with these 12 highlights, each showing a different intricate part of the beautiful pink and orange gaseous clouds and the bright stars in the foreground and background.https://t.co/XsTrzjSJCZ pic.twitter.com/ZtOX4H4EwJ — ESO (@ESO) October 31, 2022

Espeluznante imagen que muestra las consecuencias de la muerte de una estrella gigante

La imagen muestra los restos de la supernova unos 11 mil años después de la explosión. Leibundgut agrega que: "La mayor parte del material que brilla se debe a los átomos de hidrógeno excitados. La belleza de este tipo de imágenes esque podemos ver directamente qué material había dentro de una estrella".

Astrónomos señalan que el material que se ha ido acumulando a lo largo de muchos millones de años está ahora expuesto y que se enfriará durante millones de años hasta que acabe formando nuevas estrellas.

Estas supernovas producen muchos elementos como el calcio o el hierro, que llevamos en nuestro propio cuerpo. Esta es una parte espectacular del camino en la evolución de las estrellas.

De hecho tras la supernova, la estrella gigante que explotó hace 11 mil años, ha quedado reducida a un objeto giratorio increíblemente denso llamado púlsar.

Un púlsar es un tipo de estrella de neutrones, uno de los objetos celestes más compactos que se conocen. Éste gira 10 veces por segundo.

La imagen del "fantasma" de estrella gigante que explotó hace 11 mil años, representa un mosaico de observaciones tomadas con una cámara de campo amplio llamada OmegaCAM en el VLT Survey Telescope, alojado en el Observatorio Paranal de ESO (Observatorio Europeo Austral) en Chile.

Los datos de la imagen se recogieron entre 2013 y 2016, según el Observatorio Europeo Austral.